澳洲各界領袖發聯名信 呼籲政府禁止博弈廣告

澳洲一群領袖今天發出聯名信，呼籲政府禁止博弈廣告。

法新社報導，人口只有2700萬的澳洲每年的賭博損失估計達250億澳元（160億美元），電視、廣播和廣告看板廣泛傳播著引誘人們拿現金一搏的廣告。

許多酒吧也設有「吃角子老虎」，吸引更多人花錢。

由60多名澳洲知名人士簽署、致總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和反對派領袖的信函寫道：「澳洲的博弈廣告已經失控，單單一年就有100萬個賭博廣告在免費收看的電視和廣播中播出。」

連署這封信的包括前政治、工會、體育和宗教領袖。

他們敦促艾班尼斯工黨政府和保守反對派，同意依照2023年博弈危害報告的建議，在3年內取締所有博弈廣告。

連署人之一、前總理霍華德（John Howard）表示：「許多澳洲人對螢幕上賭博廣告激增以及賭博造成的損失不斷增加感到震驚。」

政府引用的研究顯示，澳洲每年的賭博損失高達250億澳元，創下全球人均紀錄。