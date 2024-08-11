日本警戒南海海槽地震 旅客備好資訊緊急時不慌張
日本宮崎日前地震後，日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊，適逢暑假期間，不少台灣旅客赴日旅遊，可透過日本安全旅行資訊等網站，掌握最新狀況。
日本時間8日下午4時42分（台灣時間3時42分）左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘。日本氣象廳8日首度發布「南海海槽地震臨時情報」，表示南海海槽發生地震的可能性將比平時更高。
由於適逢暑假期間，不少台灣旅客赴日旅遊，雖然有民眾擔心考慮是否將旅遊計畫延期，但根據旅行社統計，目前並無影響，沒有旅客因此退團。旅遊業者也說，由於地震沒有造成重大災情，因此對旅客不太有影響。
若真的赴日旅遊時遇到地震等緊急狀況，日本觀光局在官網中建議旅客，當發生大地震時，倘若人在室內，記得保持冷靜，並依照職員的指示行動；入住飯店時，務必再次確認緊急情況時的逃生路線，並可透過日本安全旅行資訊、NHK WORLD-JAPAN等網頁獲取最新資訊。
日本觀光局指出，火災是地震隨之而來最危險的災害，因此在地震期間務必儘速撲滅任何明火，務必讓手機和相關裝置充飽電力，這些都是在緊急情況下不可或缺的設備。
日本觀光局提醒，大地震發生時，倘若人在海邊，為避免海嘯侵襲，應往地面高處逃難。
另外，日本觀光局表示，除了110緊急電話之外，東京警視廳也提供24小時的英文服務專線，旅客如需協助，可撥打03-3501-0110。日本觀光局的醫療機關利用網站則提供醫療機構資訊、搜尋方法與指引，該網站提供英文、中文和韓文版。
日本放送協會（NHK）也整理各區域關於海嘯與地震的應對方式，旅客出發前可留意相關資訊。
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