颱風瑪莉亞將襲日本東北 低壓若成颱恐接力撲日

日本氣象廳預測，今年第5號颱風瑪莉亞明天將登陸日本並帶來驚人雨量，日本航空已緊急取消明天國內線78個航班。此外，接下來可能又有新颱成形，預測路徑恐將接力直撲日本。

日本富士新聞網及日本放送協會（NHK）報導，瑪莉亞正以相當於自行車速度朝日本行進，氣象廳預測將在8月12日登陸東北地方。

氣象廳今天中午12時50分發布颱風資訊顯示，瑪莉亞中午12時位於日本石卷市東南東方約280公里海面上，正以緩慢速度朝西北移動，中心氣壓980百帕、近中心最大風速每秒25公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。

根據颱風路徑潛勢預測圖，瑪莉亞暴風圈將於12日影響北日本，並可能從宮城縣登陸，在貫穿東北地方後進入日本海。

首當其衝的岩手縣、宮城縣及青森縣，今天入夜後直到明天上午有機會出現短時間強降雨的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），可能會為東北地方靠太平洋側地區帶來超過往年8月一整個月的雨量，氣象廳呼籲民眾嚴防土石災害、低窪地區淹水、河水暴漲氾濫等災情。

除了瑪莉亞，目前位於日本南鳥島近海的熱帶低氣壓，有可能在明天形成今年第6號颱風，路徑預測也將直撲日本東北地方。

隨著瑪莉亞逼近，日本航空公司（Japan Airlines）已決定取消8月12日在日本境內9機場起降的78個航班，預估影響旅客數約7000人。