宮崎8月8日強震 高千穗峽岩石崩落暫停划船賞景

日本宮崎縣內知名觀光景點高千穗峽，受到8月8日發生的日向灘規模7.1強震造成峽谷部分岩石崩落影響，業者正緊急進行安全檢查，因此暫停相當受觀光客歡迎的租賃划船服務。

宮崎縣外海日向灘8月8日發生規模7.1地震，因為震源位於南海海槽地震假想震源區內，日本氣象廳認為發生大規模地震的可能性將比平時升高，所以發布注意巨大地震的「南海海槽地震臨時情報」呼籲民眾持續留意。

日本放送協會（NHK）報導，高千穗峽因為清澈溪水流經高度約100公尺的斷崖及峽谷，風景優美為人周知，吸引不少外國觀光客到此遊玩。

當地8月8日出現震度4級搖晃，高千穗町觀光協會表示，距租賃划船乘船處約100公尺外，發生峽谷部分岩石崩落。由於崩落處並非人氣租賃划船的觀光路線，所以無人受傷。

目前正值日本3天連假期間，儘管租賃划船都已預約額滿，但受地震影響必須緊急進行安全檢查而暫時停業。

觀光協會表示，將從今天起花兩天時間確認地震是否還造成其他損害，預計從8月13日起恢復划船租賃服務。

24歲荷蘭女性觀光客說，看新聞確認沒問題才決定到宮崎玩一天，「因為風景很漂亮，下次再來玩時想划船賞景」。

宮崎縣政府昨天表示，8月8日被觀測到最大震度6弱的日南市，新增兩人因地震受傷，分別是90多歲老婦在老人中心摔倒腳部骨折，及30多歲男性在試圖鑽進桌子底下時造成肩部受傷。

因此，8月8日這起地震總計在九州地方造成16人受傷。