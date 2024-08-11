日本宮崎外海日向灘又震 推估規模4.5最大震度3級

享譽國際的諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus，或譯尤納斯）沒打算出席祖國孟加拉法院5日排定的庭訊，當局羅織的罪名加總起來，一旦定讞，84歲的尤努斯絕對無法活著出獄。怎知鐵腕統治15年的政府，48小時內被學生暴動推翻，各界敦請尤努斯回國主持大局，他已於8日宣誓就職相當於臨時政府總理的首席顧問。尤努斯稱之為孟加拉繼1971年脫離巴基斯坦獨立後的「二度解放」，對於既貧窮又專政的祖國，百廢待舉，經濟學博士尤努斯要擘劃什麼樣的願景？

2024-08-11 10:00