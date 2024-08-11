日本宮崎外海日向灘又震 推估規模4.5最大震度3級
日本宮崎縣外海的日向灘繼8月8日強震後，今天上午7時42分又發生推估規模4.5地震，最大震度3級出現在宮崎市，無海嘯威脅。
宮崎縣外海日向灘8月8日發生規模7.1地震，因為震源位於南海海槽地震假想震源區內，日本氣象廳認為發生大規模地震的可能性將比平時升高，所以發布注意巨大地震的「南海海槽地震臨時情報」呼籲民眾持續留意。
日本共同社報導，氣象廳表示，今天這起地震震源位於日向灘、深度約30公里，推估規模4.5。最大震度3級出現在宮崎縣宮崎市；震度2級發生在熊本縣產山村及高森町等地，及宮崎縣日南市及高千穗町等地。
另外，今天凌晨2時32分左右在宮崎縣小林市發生震度1級地震。氣象廳表示，這起地震震源位於宮崎縣南部山區，深度為極淺。
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