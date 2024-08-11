布拉格驕傲大遊行6萬人響應 同婚合法仍在路上

布拉格驕傲大遊行吸引約6萬人響應，民眾身穿色彩繽紛服裝，支持LGBTQ+權利。參與民眾表示，對於布拉格接受LGBTQ+群體感到自豪，並享受遊行期間的歡樂氛圍。

第14屆布拉格驕傲節（Prague Pride Festival）本週登場，10日的大遊行預估有6萬人參加，人群從瓦茨拉夫廣場（Wenceslas Square）遊行到萊特納平原（LetnáPlain），支持LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）權利。

遊行中包含政治人物、公司員工、大使、家庭，以及各國人士前來參與。參與者穿著色彩繽紛的服裝，手拿支持LGBTQ+標語，揮舞彩虹旗共襄盛舉。

由於有消息稱，不久前有人在斯洛伐克的同志遊行中預謀攻擊，因此今年的布拉格驕傲節大遊行比往年有更多警力戒備。

參與者Martin表示：「我為生活在接受LGBTQ+群體的城市感到自豪。幾乎所有的大公司和整個環境都非常包容LGBTQ+群體。我非常享受這個活動，這已經不是我首次參與，顯然我不是最年輕的了，但我真的很喜歡這種氛圍。我很享受看到人們開心地過著自己的生活。」

參與者Eva說，這是她第3次參與遊行，感到很興奮，完全支持這項活動。「這對捷克來說是很大的一步，我對我們今天達到的成就感到自豪。」

參與者Charlie則表示，這是他第2次參加，這個活動既有趣又放鬆。他說，今年的遊行和去年大致差不多，「有些不同的標語，或許是因政治的變化，但整體來說，還是相同的彩虹、相同的顏色、相同的人，還是很好玩。」

布拉格驕傲節於2011年首次舉辦，儘管至今已舉行14年，但「同性婚姻平權」的鬥爭仍未告終。經LGBT+群體多年努力，目前捷克的同性伴侶可以締結「伴侶關係」（partnership）；然而，捷克政府尚未允許同性伴侶「結婚」（marriage），而這是LGBTQ+群體的主要訴求。