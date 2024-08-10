絞肉機馬達夾藏海洛因擬運往台灣 台泰合作攔截

泰國海關和警方與台灣調查局合作，在曼谷孔堤區（Khlong Toei）的碼頭攔查一批要運往台灣的絞肉機和製肉丸機，在機器馬達內發現總重約11.8公斤、價值新台幣3267萬元的海洛因。

泰國關務署署長提拉（Theeraj Athanavanich）今天主持記者會說明案情。台灣法務部調查局代表、泰國關務署、泰國肅毒委員會（ONCB）和泰國皇家警察緝毒局（NSB）等單位的官員都出席記者會。

泰國海關7日在孔堤區的碼頭攔檢有毒品走私風險的出口貨品，發現一批經曼谷運往台灣的可疑貨物，由泰國關務署、泰國肅毒委員會、泰國皇家警察緝毒局以及武裝安全中心（Armed Forces Security Center）組成的海關攔截專案小組（Seaport Interdiction TaskForce）檢查後發現貨物內藏有毒品。

海關攔截專案小組檢查運往台灣的1台絞肉機和3台製肉丸機，發現機器內的馬達藏有共32塊海洛因，總重約11.8公斤，價值3552萬泰銖（約新台幣3267萬元）。

查獲的毒品交由肅毒委員會及緝毒局進行後續調查，目前已知毒品來自碧差汶府（Phetchabun）的一個主要販毒集團，而台灣調查局也正在追查台灣共犯中。

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