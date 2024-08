2030年底前「零毀林」 巴西：亞馬遜地區砍伐速度降至6年來最和緩

根據巴西政府近日公布的衛星資料,巴西亞馬遜雨林去年8月至今年7月遭砍伐的速度,與前一年同期相比減慢近半,是自2016年官方開始使用現行測量方法以來的最大降幅。

美聯社報導,在過去12個月內,亞馬遜雨林面積減少4300平方公里,約等於美國羅德島州(Rhode Island)大小,與去年同期相比下降近46%。巴西的雨林砍伐監測是從前一年8月1日起至隔年7月30日結束。

然而,要防止雨林被破壞,還有很多工作要做,因為今年7月的單月樹木砍伐量相較去年同期增加33%。

巴西環境部主任秘書卡波比安柯(Joao Paulo Capobianco)在首都巴西利亞(Brasilia)舉行的記者會表示,砍伐量激增是因為聯邦環境機構官員的罷工行動所致。

相關數字來自Deter衛星監測系統的初步數據。這個系統由巴西國家太空署(INPE)管理,供環境執法機構即時偵測砍伐情形,最精確的砍伐數據通常會在11月發布。

任期到2027年1月的巴西現任總統魯拉(Luiz InacioLula da Silva)已承諾,要在2030年底前做到「零毀林」。

在極右翼前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)政府執政期間,巴西的森林損失達到15年來最高點。而自波索納洛於2022年卸任後,亞馬遜毀林情況急速減少。

亞馬遜雨林能吸收大量二氧化碳,防止氣候暖化速度加快。約有2/3的亞馬遜雨林位於巴西境內,這個世界上最大雨林覆蓋的面積是印度2倍大。

亞馬遜地區還擁有世界上約20%的淡水,以及科學家都尚未完全瞭解的生物多樣性,其中包括至少1萬6000種樹種。

同一時間,巴西廣大的稀樹草原塞拉多(Cerrado)毀林率則增加9%,當地原生植被的損失來到7015平方公里,比亞馬遜的毀林面積還要多出63%。

非營利組織亞馬遜人類環境研究所(Amazon Institute of People and the Environment)研究員巴雷多(Paulo Barreto)透過電郵表示,要長期控制毀林,光靠衛星等監測工具和執法還不夠。

他說,需要在原住民領土內外建立新的保護區,並提高透明度,以便屠宰場追蹤牛隻來源,因為牛隻牧場是亞馬遜毀林的重要因素。

巴雷多還表示,退化的牧場也要重新植樹,金融業則應制定更嚴格的規定,防止資助毀林。