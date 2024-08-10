2030年底前「零毀林」 巴西：亞馬遜地區砍伐速度降至6年來最和緩

根據巴西政府近日公布的衛星資料，巴西亞馬遜雨林去年8月至今年7月遭砍伐的速度，與前一年同期相比減慢近半，是自2016年官方開始使用現行測量方法以來的最大降幅。

美聯社報導，在過去12個月內，亞馬遜雨林面積減少4300平方公里，約等於美國羅德島州（Rhode Island）大小，與去年同期相比下降近46%。巴西的雨林砍伐監測是從前一年8月1日起至隔年7月30日結束。

然而，要防止雨林被破壞，還有很多工作要做，因為今年7月的單月樹木砍伐量相較去年同期增加33%。

巴西環境部主任秘書卡波比安柯（Joao Paulo Capobianco）在首都巴西利亞（Brasilia）舉行的記者會表示，砍伐量激增是因為聯邦環境機構官員的罷工行動所致。

相關數字來自Deter衛星監測系統的初步數據。這個系統由巴西國家太空署（INPE）管理，供環境執法機構即時偵測砍伐情形，最精確的砍伐數據通常會在11月發布。

任期到2027年1月的巴西現任總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）已承諾，要在2030年底前做到「零毀林」。

在極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府執政期間，巴西的森林損失達到15年來最高點。而自波索納洛於2022年卸任後，亞馬遜毀林情況急速減少。

亞馬遜雨林能吸收大量二氧化碳，防止氣候暖化速度加快。約有2/3的亞馬遜雨林位於巴西境內，這個世界上最大雨林覆蓋的面積是印度2倍大。

亞馬遜地區還擁有世界上約20%的淡水，以及科學家都尚未完全瞭解的生物多樣性，其中包括至少1萬6000種樹種。

同一時間，巴西廣大的稀樹草原塞拉多（Cerrado）毀林率則增加9%，當地原生植被的損失來到7015平方公里，比亞馬遜的毀林面積還要多出63%。

非營利組織亞馬遜人類環境研究所（Amazon Institute of People and the Environment）研究員巴雷多（Paulo Barreto）透過電郵表示，要長期控制毀林，光靠衛星等監測工具和執法還不夠。

他說，需要在原住民領土內外建立新的保護區，並提高透明度，以便屠宰場追蹤牛隻來源，因為牛隻牧場是亞馬遜毀林的重要因素。

巴雷多還表示，退化的牧場也要重新植樹，金融業則應制定更嚴格的規定，防止資助毀林。