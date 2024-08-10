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七夕情人節 新加坡社團強調不分種族齊歡慶

中央社／ 新加坡10日專電
新加坡在地社團10日在牛車水一帶舉辦七夕乞巧嘉年華活動，邀請樂團演唱華語歌曲。儘管天候不佳，仍吸引上百人參與。圖／中央社
新加坡在地社團10日在牛車水一帶舉辦七夕乞巧嘉年華活動，邀請樂團演唱華語歌曲。儘管天候不佳，仍吸引上百人參與。圖／中央社

今天是七夕情人節，在華人人口占多數的新加坡，在地社團舉辦系列活動。主辦方表示，新加坡是多元種族國家，七夕不只專屬於華人，更是不同族群、整體社會的共同節慶。

新加坡在地社團舉辦七夕乞巧嘉年華活動，其中一項活動今天下午在新加坡唐人街牛車水廣場舉行。

活動現場擺設文化小物與傳統糕點，並邀請樂團演唱。儘管天候不佳、雨勢不斷，仍吸引上百人參與。

七夕又稱為乞巧節，傳統上婦女會在這天乞求聰慧手巧，祈求擁有美滿婚姻。隨著社會變遷，節日傳統漸漸消逝。

七夕乞巧嘉年華策劃人黄鈺清告訴中央社記者，這次活動從月初舉辦至11日，每天至少5000人參與，包含福建、潮州、客家等不同籍貫的族群代表共同參與。新加坡是多元種族國家，不只華人投入其中，其他種族民眾也共襄盛舉。

新加坡人口組成包括華人、馬來人、印度人等。華人占3/4左右。

黄鈺清說，這個節日不僅為了紀念傳統故事，更是培養社區凝聚力。期待七夕不只專屬於華人，更是不分族群、整體社會的共同節慶。

新加坡數位發展及新聞部長暨內政部第二部長楊莉明下午出席這項活動。

楊莉明說，感謝在地文化工作者投入心力，將七夕乞巧的傳統習俗帶進現代社會。在步調快速的社會變遷過程中，尊重文化傳承並不容易；新加坡在經濟領域及社會發展多有成績，期待文化成果也有所進展。

七夕 新加坡 節日

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