好危險...日本高速船龜裂進水 業者竟隱瞞不維修航行逾3月

日本國土交通省突擊檢查得知，日本JR九州高速船公司明知營運的「皇后甲蟲號」高速船發生船體龜裂進水，不僅不報告、不維修，還讓船隻航行逾3個月，期間載客數約5萬5000人。

日本讀賣新聞報導，國土交通省認為屬「攸關安全保障的重大問題」。

JR九州高速船母公司JR九州公司8月9日表示，JR九州高速船今年2月就掌握到船隻船體龜裂進水，卻未依法令進行檢修，也未上報主管機關國土交通省。

不僅如此，JR九州高速船還移動用來偵測進水的警報感應器位置使其失去功能，甚至竄改關於進水的數據。

JR九州高速船在船體龜裂進水後持續藉由抽水方式維持船隻載客航行，但最終因為進水狀況惡化無法不進行修理，直到5月30日才假裝成首度發現進水上報國土交通省及母公司。這艘船在經過修復後，7月已恢復航行。

目前已知這艘船隻在船體龜裂進水的2月到5月間，總共搭載約5萬5000名乘客。

JR九州高速船2023年2月也曾發生船體龜裂進水，未依法接受檢查持續航行，同年6月遭國土交通省給予行政處分，並在同年7月向國土交通省提交改善報告書。

國土交通省今年8月6日針對JR九州高速船進行突擊檢查，在進行聽取說明及確認文件等時察覺這次的船體龜裂進水事件。母公司JR九州到8月7日才首度接獲JR九州高速船報告。

有關JR九州高速船隱瞞此事不報告的理由等事項，國土交通省承辦人員表示，將持續進行檢查，現階段無法回答細節，接下來將在仔細檢查後評估相關處分。

JR九州也表示，包括更換JR九州高速船的管理階層在內，將努力進行安全意識改革。

皇后甲蟲號（Queen Beetle）能搭載502人，排水量2582噸，是往來日本福岡縣博多港與韓國釜山港間的高速船，單程航行距離約200公里、航行時間約3小時40分鐘，每天航行一個往返船班。

目前該船將於8月13日起停航，已受理的預約乘客數約2萬1500人。

朝日新聞報導，JR九州決定8月13日更換JR九州高速船經營階層，未來將在新上路的體制確保安全無虞後，再重新恢復營運。8月13日以後的預約將被取消，公司方面將個別與預約乘客聯絡。