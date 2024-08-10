強震陰影下的盂蘭盆節 日本民眾返鄉不忘避難

日本今天開始湧現盂蘭盆節返鄉或出遊人潮，不過，由於8月8日剛發生宮崎強震，日本氣象廳發布臨時情報呼籲留意巨大地震，讓民眾在強震陰影籠罩下過節也不忘做好避難準備。

日本宮崎縣外海8月8日發生規模7.1地震，因為震源位於南海海槽地震假想震源區內，氣象廳認為發生大規模地震的可能性將比平時升高，所以發布臨時情報呼籲民眾持續留意巨大地震。

日本讀賣新聞報導，日本一年一度盂蘭盆節返鄉或出遊人潮運輸高峰，今天在氣象廳發布注意巨大地震的「南海海槽地震臨時情報」中展開。儘管臨時情報並未造成明顯混亂，但有返鄉旅客表示會留意自身安全。

氣象廳及專家呼籲，要利用盂蘭盆節返鄉或出遊的民眾，應事前確認如果發布海嘯警報時的避難場所及逃生路線等，做好萬全準備。

氣象廳表示，希望民眾都能利用災害地圖（Hazardmap）等來確認出遊地的災害風險、逃生路線及避難場所等。另外，事前設定智慧型手機防災App，隨時接收地震或海嘯發生資訊也很重要。

有關在長假中返鄉或出遊的防災對策，德島大學專精地區防災的講師金井純子說，跟家人分開行動時要預想受災情況，事先商量好如何確認彼此是否平安的方式，例如利用日本電信公司提供的171災害留言系統等。

金井說，就像大家所知道的今年元旦能登半島地震，天災是不會考慮到人類活動狀況，基於盂蘭盆節這種特殊時節，應採取比平日準備更多的防災對策來過節。

今天上午的JR東京站東海道新幹線月台上，出現攜家帶眷及年輕人返鄉或出遊搭車人潮。要返回大阪市老家的21歲大四男生說，老家離海很近，「因為不知道（如果發生大地震）避難場所及逃生路徑，所以會來好好查一下」。

往來東京離島船隻靠泊的東京竹芝客船碼頭，今天一早就因為許多要搭船的旅客顯得十分擁擠。

儘管一旦發生南海海槽地震，離島被認為將遭到海嘯襲擊出現嚴重災情，但船公司東海汽船表示，今天大致上都依既定船班航行，幾乎班班客滿。

要跟家人前往東京離島新島度假的28歲男性上班族說，已經跟家人說好了，在海裡或海灘上玩水時，如果發生海嘯可能來襲的情況，會立刻使用避難樓梯前往高處，「我們會在邊注意安全的同時，好好享受假期中的海水浴」。