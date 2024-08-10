新加坡行人不受「烤驗」 地鐵站週遭廣設遮陽通道

炎炎夏日、30度左右的高溫在新加坡算常態，但星國將遮陽設施做到位，人行道設遮蔽通道隨處可見，在地鐵站400公尺範圍的區域幾乎不受豔陽影響。

地球像是不斷加熱的烤爐，根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate ChangeService），7月22日的全球平均表面氣溫達到攝氏17.15度，比前一天高出0.06度，創下有紀錄以來世界最熱的一天。

面對高溫及強日曬的情況，提供遮陽道路是一座城市應對氣候變遷的措施之一，對於位處東南亞的新加坡而言，更是如此。

阿姆斯特丹大學教授梅尼可夫（Valentin Melnikov）曾以新加坡為研究場域，探討不同體感溫度之間，哪些情況讓行人行動變慢，發現只有在體感溫度適中時，人們的行走速度慢，遮蔭道路可以提供舒適體感溫度，使行人放慢腳步。

新加坡四季如夏，每年11月至隔年1月通常為雨季，為了遮陽又擋雨，星國政府以「強化騎樓空間（covered walkway）」、「在人行道設遮蔽通道（covered linkway）」方式推動友善行人的環境。

記者實地搭乘地鐵到市中心，從出口步行至一般購物商城，走在連通道的整趟行程幾乎沒有曬到太陽，連部分自行車通行區域也有遮蔽空間。

除了設置在建築物一樓的騎樓，在新加坡處處可見的連通道，多數獨立於建築物外並設置遮蔽功能。新加坡陸路交通管理局2013年推動興建計畫，在地鐵站及其方圓400公尺範圍的公共區域，例如在與學校或醫療機構之間興建遮蔽通道，以連接大眾運輸系統與建築，確保友善行人的遮陽功能。

住在義順組屋的新加坡人沈宗祐，是一名新創企業的產品經理，他告訴中央社記者，新加坡大多數的組屋在建造連結通道時，幾乎都有銜接組屋區到地鐵站的空間。

沈宗祐說，不只是地鐵，連兒童遊樂場、托兒所、醫院等設施機構的通道，多數都有設計遮蔽道路，讓行人不用擔心因為炎熱天氣汗流浹背，或是被突如其來的大雨淋成落湯雞。