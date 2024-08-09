商業航空交通日益安全 搭機死亡風險每10年減半

對許多人而言，飛行可能是令人焦慮的經驗。但今天公布的一份新研究結果發現，搭乘商業航班旅行愈來愈安全，死亡風險每10年下降一半。

法新社報導，根據美國麻省理工學院（MIT）研究人員發表的論文，全球商業航班搭機死亡人數相較於搭機人次的比例，已由2008至2017年的790萬分之1大幅降至2018至2022年的1370萬分之1，並遠優於1968至1977年商業航空旅行剛開始時的35萬分之1。

這篇論文發表在「航空運輸管理期刊」（Journal ofAir Transport Management），作者之一、麻省理工學院教授巴奈特（Arnold Barnett）指出，「飛航安全持續改善」，死亡機率「不斷以每10年除以2的速度下降」。

研究顯示，1978至1987年每75萬人次搭機有1人死亡，1988至1997年風險降至每130萬人次有1死，1998至2007年再跌到270萬分之1。

巴奈特將這樣的趨勢類比成著名的「摩爾定律」（Moore's law），也就是由美國半導體業巨擘英特爾（Intel）創辦人摩爾（Gordon Moore）所提出、預測晶片發展約每18個月會出現效能提高1倍。

不過巴奈特也提醒，這個趨勢能否不斷持續下去並不確定。

美國機場今年便發生幾起飛機差點相撞事件，登上新聞版面。美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1架波音（Boeing）737 MAX 9飛機今年1月更發生艙門在飛行途中掉落，使得波音公司一再遭美國聯邦調查人員施壓。

另一方面，總體數據也忽略全球各地飛安差異。新公布的研究便依據飛安紀錄，將全球國家或地區分為3層級。

第1級有美國、歐洲聯盟（EU）各國、英國、瑞士、挪威、蒙特內哥羅、澳洲、加拿大、中國、以色列、日本和紐西蘭。

第2級有巴林、波士尼亞、巴西、汶萊、智利、香港、印度、約旦、科威特、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、卡達、新加坡、南非、韓國、台灣、泰國、土耳其和阿拉伯聯合大公國。

其餘國家則落入第3級，在當地搭機死亡機率高許多；但令人振奮的是，從2018到2022年機率也幾乎已砍半。