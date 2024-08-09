毛孩也能用名牌香水「高貴又氣質」 D&G推狗狗專用香氛噴霧

義大利時尚品牌D&G（Dolce & Gabbana）最近推出了一款名為「Fefé」的狗狗香水。這款香水由頂級調香師精心打造，讓使用的毛小孩聞起來高貴有氣質，被譽為「嗅覺上的傑作」。

據ODDITYCENTRAL報導，D&G推出的這款香水售價高達每100毫升99歐元（約新台幣3400元）。香水瓶身是綠色的亮面玻璃瓶，配有鮮紅色金屬瓶蓋和24K鍍金的狗狗手掌圖案裝飾。這款香水的調味包含溫暖的依蘭花、清新的麝香，以及如奶油般柔滑的檀香木氣息。

品牌創辦人多梅尼科‧杜嘉（Domenico Dolce）受訪時表示，這款香水的靈感是來自他對愛犬Fefé無條件的愛，所以也把這款香水取名叫「Fefé」。D&G強調，這款香水通過寵物化妝品安全認證，也獲得獸醫批准、經過安全測試，而且在測試過程中「受到狗狗喜愛」。

不過這款狗狗香水問世也引來不少批評。雖然D&G稱這款香水不含酒精，也絕對是能讓狗狗安全使用，但仍有獸醫質疑這款香水的實用性和定價。有專家表示，狗的嗅覺極為敏銳，即使噴了香水，牠們仍能聞到彼此身上天然的氣味。但他認為狗狗可能會因為香水的味道而不舒服。也有人批評，在萬物皆漲的情況之下，一瓶寵物香水要價3千多台幣，是否太扯了。

不過如果飼主本來就捨得為毛孩花錢，也想讓狗狗使用名牌，現在就已經可以上D&G的官網上預購這款香水！