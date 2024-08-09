哥倫比亞探勘沉沒300年西班牙寶藏船 發現新工藝品

哥倫比亞政府今天宣布，經過對沉睡海底300年的西班牙大帆船聖荷西號進行首次機器人探勘後，已在這艘傳奇沉船中發現新的工藝品。外界認為這艘船上藏有價值數十億美元寶物。

法新社報導，聖荷西號（San Jose）2015年在哥倫比亞的加勒比海側外海被發現，至今確切位置保密。哥倫比亞政府今年2月宣布，將開始取出船上物品。

負責聖荷西號探查工作的數個機關今天發布聲明表示，經過今年5月23日至6月1日進行機器人調查後，發現「一批空前的考古證據，大大擴張我們的認知」。

聲明還說：「儘管2022年已在沉船一帶偵測到密集的考古遺存物，但最近的探勘讓我們能更詳細描繪這些聚積物的特徵，並發現新的個別元素。」

哥倫比亞海軍2022年出動高科技設備對聖荷西號進行4趟觀察行動，以檢查這艘沉船的狀況。聖荷西號是西班牙君主所有，1708年在哥倫比亞北部海港卡他赫納（Cartagena）附近疑似遭英國海軍擊沉。

回傳的影像顯示，新發現的工藝品包括1個錨、一些船上貨物如水壺和玻璃瓶、數個鑄鐵大砲、瓷器碎片、陶器及看來用黃金製成的物品。

哥倫比亞人類學和歷史學協會（Colombian Instituteof Anthropology and History）會長凱塞多（AlhenaCaicedo）在聲明中表示：「我們相信，有可能會找到新的遺存物提供我們比目前為止所掌握更加深入的資訊。」

聖荷西號當時載滿多箱綠寶石、約200噸金幣等寶物，要從美洲「新大陸」（New World）返航回到西班牙將寶物送到國王菲利佩五世（Felipe V）宮中。長久以來尋寶家都在找這艘沉船。

根據哥倫比亞政府說法，英國文件顯示聖荷西號是發生「內部爆炸」才沉沒。但西班牙的報告則指這艘船是在戰鬥中被擊沉。

西班牙曾依據一份聯合國（UN）公約提出擁有聖荷西號和船上內容物的權利，哥倫比亞並未參與這份公約。玻利維亞原住民卡拉卡拉族（Qhara Qhara）則宣稱船上寶物是向他們偷來的。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的政府堅持為了科學和文化目的要將聖荷西號打撈上岸，這項計畫估計要耗資約450萬美元（約新台幣1億4600萬元）。