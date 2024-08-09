無法接受女兒選美只拿第四！ 巴西男持槍威脅裁判反遭槍斃

巴西日前發生一起因選美發生的激烈衝突，一名男子因不滿女兒的比賽結果，和主辦方發生激烈衝突，最後演變成槍戰，更讓男子當場喪命。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在7月28日。巴西帕拉州阿爾塔米拉市舉辦「2024年夢想展覽會」（Exposonho 2024）」，展覽會上舉辦「第二屆皇后選拔舞會」（II Baile da Escolha da Rainha），不料最後爆發衝突。

據目擊者指出，當天比賽結果公布約兩小時後，現場突然爆發槍戰。原來一名男子弗朗西斯科（Sebastião Francisco）不滿女兒僅獲得第四名，質疑評審過程不夠公平、透明，於是在場內引發騷動，更和當地警方發生衝突。

事發當時，活動現場有許多觀眾，場內也有不少小孩，弗朗西斯科突然掏出一把槍並向警察揮舞，現場立刻響起多聲槍響。警方表示，弗朗西斯科對他們開槍，所以警方便開槍反擊，將其擊斃。

弗朗西斯科中彈後被立即送往醫院接受治療，並在醫院內由軍警（PM）監護，但因傷勢過重，最終不治身亡。當天有另一名男子也因槍戰受傷，現已完成手術，也有接受警方的調查和訊問。

比賽主辦單位強烈譴責這起暴力事件，並承諾將全力配合相關部門，協助調查事件真相。主辦單位強調在當天活動入口處設有安檢，也聘請私人保全及軍警，不清楚弗朗西斯科為何能持槍進入活動場地。

主辦單位也再次聲明，整場選美比賽的選拔過程始終秉持公平、公正、公開原則，願意向有意了解的民眾公開投票記錄，供第三方查證。