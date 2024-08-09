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警戒南海海槽地震 日本部分海水浴場禁止游泳

中央社／ 東京9日專電
日本全國各地的海水浴場今天陸續宣布禁止游泳，或是關閉海灘等措施。 示意圖／歐新社資料照
日本全國各地的海水浴場今天陸續宣布禁止游泳，或是關閉海灘等措施。 示意圖／歐新社資料照

日本宮崎縣南部8日觀測到規模7.1地震後，氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震），受此影響，日本全國各地的海水浴場今天陸續宣布禁止游泳，或是關閉海灘等措施。

朝日新聞報導，宮崎市的青島海水浴場宣布禁止游泳。青島海灘中心派出所的小玉順規表示，「由於可能發生餘震，我們基於安全考量禁止游泳」。從9日上午以來，派出所已經收到超過50件是否可以游泳的諮詢。

和歌山縣白濱町宣布關閉町內的4處海水浴場，同樣基於安全考量。

著名的海水浴場白良濱沙灘每到夏天總是吸引許多觀光客造訪，現在貼出了「關閉」的告示。朝日新聞報導，一名36歲的男性特別與家人從長野縣前來遊玩，他表示，「沒辦法游泳真的很遺憾，我們要在岸邊泡一下水，然後去其他地方玩」。

神奈川縣平塚市的「湘南Bellmare平塚海濱公園」宣布在15日之前都禁止游泳。發言人表示，「市民的安全是我們的首要考量」。周邊的設施正常營業，但也敦促民眾只要感覺到地面搖晃，就要緊急前往高處避難。

日本時間8日下午4時42分（台灣時間3時42分）左右，宮崎縣南部觀測到規模7.1地震，震央在宮崎縣外海的日向灘。日本氣象廳隨後首次發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾今後一週注意可能會發生巨大地震。

氣象廳今天下午3時30分更新資訊，表示「目前沒有觀測到異常的地殼變動」，雖然受日向灘地震影響，發生另一場大地震的可能性比平時更高，但自昨天晚間以來，這種可能性沒有進一步升高。

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