印尼拚能源轉型、籌組核能計畫施行組織 能源官員盼台灣助攻

印尼新能源、再生能源與節能司司長艾妮雅今天表示，多家台灣企業近期與該部門接觸，希望對印尼能源轉型有所貢獻與投資，尤其在風力發電和輸電系統領域。印尼國家電力公司（PLN）高層也說，歡迎台灣投資。

印尼新能源、再生能源與節能司 （EBTKE） 司長艾妮雅（Eniya Listiani）今天出席媒體Katadata舉辦的「未來經濟-永續發展行動」論壇時表示，隨著印尼社會對核能接受度逐漸提高，希望2033年能建立核電廠。

印尼新能源、再生能源與節能司隸屬於能源和礦產資源部，負責制定地熱、生質能源等再生及新能源的開發、控管和監督政策。

艾妮雅說，目前正討論籌組核能計畫施行組織（NEPIO）。該組織將由總統佐科威（Joko Widodo）擔任主席。

她表示，印尼政府歡迎各界投資印尼核能，包括正在印尼進行研究的美國核能公司ThorCon。

艾妮雅坦承，因部分印尼民眾反對興建核電廠，相關計畫面臨社會壓力。但她說，數據顯示，印尼民眾對核能接受度逐漸提高，目前接受度達75%。

艾妮雅在論壇後向中央社表示，近期多家台灣企業與該部門接觸，希望在印尼能源轉型上有所貢獻，包括風力發電、輸電系統及數據中心的綠電等領域。

艾妮雅認為，印尼能源轉型中，台灣企業能協助工廠自產風力發電機。她說：「我們製造太陽能電池的工廠持續增加，尤其是中爪哇地區，但風力發電仍有很大的（發展）潛力。」

印尼國家電力公司電力系統規劃執行副總裁瓦蘇諾（Warsono）指出，他們正在準備最新版的2021至2030年「電力供應計畫」（RUPTL）。根據該計畫，國家電力公司將把使用新能源及再生能源的發電比例，從原本的51%增加到75%，其餘的25%則來自天然氣。

瓦蘇諾向中央社表示，台灣企業在印尼能源轉型過程中，能在科技領域給予協助，像是能源技術、智慧綠能、控制中心及儲能系統等。「包括台灣在內，各國在印尼有很多投資機會。」