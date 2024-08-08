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喬丹兒子帶新女伴法國度假 餐桌上直接吸不明白粉

聯合新聞網／ 綜合報導
馬庫斯不顧同桌友人，在餐桌上吸食白色粉末。圖擷自每日郵報
馬庫斯不顧同桌友人，在餐桌上吸食白色粉末。圖擷自每日郵報

籃球之神麥可喬丹（Michael Jordan）的二兒子馬庫斯．喬丹（Marcus Jordan）最近被拍到與新女友艾希莉（Ashley Stevenson）在法國南部度假。不過他在度假時直接在餐桌上吸食一種白色粉末，疑似公然吸毒。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，33歲的馬庫斯日前在法國南部與新女友艾希莉及其他友人用餐。在艾希莉之前，馬庫斯曾跟爸爸的「朋友妻」，也就是喬丹隊友皮朋（Scottie Pippen）的前妻拉爾薩（Larsa Pippen）交往，兩人的姊弟戀轟動一時。

馬庫斯跟拉爾薩相差17歲，拉爾薩在跟皮朋結婚時，馬庫斯還只有7歲，2023年七月，喬丹公開表示，他不贊成兒子與拉爾薩的戀情，不過拉爾薩在受訪時對外宣稱「他們（指馬庫斯的家人）都沒問題。我們一起過節，很好。我們處在一個很好的位置。」

兩人多次分分合合，四月傳出重燃愛火，五月底又傳出再次分手，近期馬庫斯被拍到與新女友艾希莉在法國度假。

目前仍不清楚馬庫斯吸入的白粉究竟是什麼物質。在他吸食粉末的過程中，艾希莉穿著性感的比基尼，和同桌友人燦笑聊天。同桌的友人並未特別留意馬庫斯的舉動。《每日郵報》聯絡馬庫斯的發言人，不過目前馬庫斯並未給予任何回應。

馬庫斯的父親喬丹與拉爾薩的前夫皮朋是NBA最有名的雙人組合，兩人攜手為芝加哥公牛隊贏得了六次NBA總冠軍。

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喬丹

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