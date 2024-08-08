AI寫文章不精確、過於簡化 澳洲科學雜誌發表挨轟
澳洲一本首屈一指的科學雜誌發表人工智慧（AI）生成文章，被專家認為內容不夠精確、過度簡化之後，今天遭到各界砲轟。
澳洲國家科學機構旗下雜誌Cosmos上月使用OpenAI的GPT-4，撰寫了6篇文章。
儘管有揭露使用AI，澳洲科學記者協會（Science Journalists Association of Australia）表示，其用法造成很多問題。
協會主席萊恩（Jackson Ryan）告訴法新社，Cosmos這篇AI文章「死後身體會變成什麼樣？」的科學過程描述不正確，或被大幅簡化。
舉例來說，這篇AI文章指出，死後3到4小時會屍僵，但萊恩說，科學研究對屍僵的時間並不那麼確定。
此外，像是對「自溶」（autolysis）的描述也有問題。此文把這種細胞被酶破壞的過程形容為「自我破壞」；萊恩說，這形容很糟。
萊恩表示，這些不精確的內容，有損人們對這本刊物的信任和看法。
國家科學機構的發言人表示，這篇AI文章內容有經過「訓練有素的科學傳播者的事實查核，並由Cosmos出版團隊編輯」。
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