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滑TikTok帶來負面心理影響 研究發現「8分鐘就夠」

聯合新聞網／ 綜合報導
受試者只看了8分鐘的影片，就對自己的身體意象感到不滿。示意圖，非當事人。圖／ingimage
受試者只看了8分鐘的影片，就對自己的身體意象感到不滿。示意圖，非當事人。圖／ingimage

澳洲一項新研究發現，經常觀看減肥相關的TikTok影片，可能會對心理健康造成嚴重危害，而且這樣的影響，可能只要看8分鐘的影片就能造成。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，澳洲查爾斯特大學（Charles Sturt University）研究針對澳洲18至28歲女性，發現當使用者花時間使用社群媒體觀看減肥、飲食控制等相關內容，就可能會損害年輕女性的自尊心，增加罹患飲食失調的風險。

這項研究發表在《PLOS ONE》期刊，研究人員於研究中提到，「暴露於暗示或明示的節食TikTok影片不到10分鐘，就會對身體意象和外貌理想標準產生立即的負面影響」。研究也指出，「即使沒有刻意搜尋明顯的節食內容，使用TikTok的時間也不長，還是可能對使用者造成心理傷害」。

研究中有一半的受試者觀看7至8分鐘的飲食失調內容，包含年輕女性節食挨餓、提供減肥技巧的短片（如吃冰塊、嚼口香糖降低食慾），或是露出小蠻腰推廣運動或果汁排毒等影片。對照組觀看的則是與自然、烹飪、動物等相關的影片。

兩組人員在觀看影片後，對自身身體意象的滿意度都下降，不過那些看較多飲食失調內容的受試者對自己感到特別不滿，並內化了「瘦才是美」的信念。研究還發現，每天使用TikTok超過兩小時的女性，飲食障礙的情況就更多，不過目前研究並未確認這是否為固定的發展模式。

研究作者建議，應該對宣傳節食、飲食失調和身體相關的TikTok內容實施「更嚴格的控制和規範」。

TikTok 減肥 社群媒體

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