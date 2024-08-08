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累積刑期達30年 義大利「扒手女王」靠懷孕10次逍遙法外

中央社／ 羅馬8日專電
義大利一名女賊犯下149起竊盜案，累積刑期重達30年，她卻靠「接連懷孕10次」不斷申請延後入監，讓義國警方大嘆無奈，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
義大利一名女賊犯下149起竊盜案，累積刑期重達30年，她卻靠「接連懷孕10次」不斷申請延後入監，讓義國警方大嘆無奈，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

義大利扒手猖獗，一名女賊犯下149起竊盜案，累積刑期重達30年，她卻靠「接連懷孕10次」不斷申請延後入監，讓義國警方大嘆無奈。部分義國議員提案修法強制關押懷孕女賊，引發歧視吉普賽人激辯。

今年31歲的女扒手撒西羅維琪（Ana Zahirovic），近日成為義國各大媒體焦點，她專門在羅馬、米蘭等大城市的地鐵或觀光景點，與同夥一起扒竊觀光客財物。她在20年內累積犯下149起案件，最近一次作案是在今年7月。

撒西羅維琪是俗稱的吉普賽人，正式名稱為羅姆人（Rom），她居住在羅馬近郊的吉普賽營地，其規模在全歐洲內數一數二。義大利憲兵隊日前到該營地，將撒西羅維琪逮捕歸案，據義大利媒體描述，她對這種程序已司空見慣，被捕時連眼皮都沒眨一下，因為她總是能靠著「懷孕」或「撫養幼兒」等理由，迅速重獲自由。

撒西羅維琪在過去20年內，連續生下10個小孩，並持續以此理由申請延後服刑。她近期最後一次生產，是在去年5月生下一名女孩，她此次被捕後，她的律師已再度向法院提出緩刑申請。

義媒報導指出，撒西羅維琪早年在米蘭活動，2015年開始將作案重心轉移到羅馬，她在地鐵上竊盜手法靈巧，還被媒體戲稱是「扒手界女王」。

義大利各觀光大城以扒手猖獗聞名，各地方政府盼洗刷惡名、打擊扒手，除加強派遣員警巡邏，也積極宣導防盜措施；不過撒西羅維琪的案例凸顯了義國警方的無奈。

義大利右派聯盟黨（Lega）主張修法，要求懷孕或有一歲以下幼兒的女性罪犯也必須服刑。不過義大利眾議院昨天討論司法改革案時，該提案引發激辯，左派民主黨（PD）指控，此舉涉及對吉普賽女性的性別與種族歧視。

一名聯盟黨議員則反駁，修法不是歧視，反可保護吉普賽婦女免於「被迫持續懷孕」的悲慘處境，她還反嗆對手「是否曾腳踩12公分高跟鞋去參觀過吉普賽營地？」

修法 懷孕 羅馬 義大利

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