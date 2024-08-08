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NASA考慮改找SpaceX接滯留太空人 波音恐糗大

中央社／ 休士頓7日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）。圖／路透社
美國國家航空暨太空總署（NASA）。圖／路透社

波音6月初用星際飛機搭載2名太空人登上國際太空站，但送人上太空卻接不回，2人返回遙遙無期。NASA今天表示，2人恐怕得待到明年2月，再搭SpaceX便車返回地球。

華盛頓郵報指出，美國國家航空暨太空總署（NASA）官員指出，波音（Boeing）星際飛機（Starliner）的安全性恐不足以承擔接回2名太空人。也讓波音恐淪落需靠對手馬斯克（Elon Musk）的SpaceX來善後的窘況。

如果NASA決定由SpaceX接手，將意味6月初搭乘波音星際飛機的NASA太空人魏勒摩爾（Barry "Butch"Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）原本8天的任務變成8個月，得等排定於2025年2月SpaceX的太空船才能「搭便車」回地球。

然而波音表明「強烈不同意」NASA的評估，堅稱自家的星際飛機狀況良好，足以完成這趟星際飛機首度的載人往返任務。

據一名熟悉NASA高層想法的人士透露，雖然波音長期以來一直是NASA最信賴的合作夥伴之一，但如今對波音的信心已減弱。

自從2018和2019年接連發生737 Max重大空難後，波音的商用客機項目就舉步維艱，今年1月阿拉斯加航空（Alaska Airlines）又發生班機在空中掉艙門的意外，暴露波音裝配方面的問題。若NASA最後選擇放棄用星際飛機將人載回，而改找SpaceX的飛龍（Dragon）太空船救援，對波音無疑是另一羞辱。

星際飛機這趟任務是6月5日從卡納維爾角（CapeCanaveral）發射，但在接近國際太空站（ISS）時，星際飛機用於定向的幾個推進器突然熄火，推進系統也發生氦氣洩漏情況，使得原訂8天這趟用於測試星際飛機載人表現的任務儼然太空流浪記。

華爾街日報指出，目前NASA考慮的計畫是讓SpaceX於9月發射載人太空船到國際太空站時多留2個空位，這樣就可以在SpaceX明年2月返航時一併將魏勒摩爾、威廉斯共4名太空人載回。NASA太空人一趟太空任務通常會在太空站待6個月才輪換。

NASA 太空人 波音

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