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高師大東南亞學碩士班參訪印尼 學生讚城市進步「打破刻板印象」

中央社／ 雅加達7日專電
高雄師範大學東南亞學碩士班學生及校友赴印尼參訪，以了解當地文化及產業，7日上午拜訪駐印尼代表處，就政經情勢及兩國關係與駐印尼代表陳忠交流。中央社
高雄師範大學東南亞學碩士班學生及校友赴印尼參訪，以了解當地文化及產業，7日上午拜訪駐印尼代表處，就政經情勢及兩國關係與駐印尼代表陳忠交流。中央社

高雄師範大學東南亞學碩士班學生及校友赴印尼參訪，藉此了解當地文化及產業。今天上午一行人拜訪駐印尼代表處，就政經情勢及兩國關係與代表陳忠交流。學生對印尼人普遍英文佳且城市發展進步印象深刻。

高師大東南亞學碩士班學生和校友參訪團，由教授利亮時及教學發展中心主任任家弘帶隊，自8月1日起展開「東南亞文化及產業實習研究」之旅。逾20人先到新加坡和馬來西亞，4日抵達印尼，參訪地方華人社團、台商工廠及文化觀光景點。

參訪團過去幾天走訪新加坡豐順會館、長興化工馬來西亞廠、馬六甲法摩沙堡和吉隆坡坤成中學。在印尼，則參訪鄭和清真寺及世界遺產婆羅浮屠（Borobudur）寺廟等古蹟。

參訪團今天與陳忠見面，陳忠向參訪團介紹代表處負責的業務及台灣與印尼雙邊關係，並分享對印尼政經情勢及華人生活的觀察。

陳忠表示，台灣自2016年推行「新南向政策」以來，已與印尼簽訂多項官方合作協定和備忘錄，其中包括農業、經貿、教育和保護移工等政府間專業性的技術合作。

學生提問，印尼新政府10月上台後，台灣與印尼關係會如何發展，陳忠表示，候任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）自幼接受西方教育，且長期受他的前岳父蘇哈托（Suharto）反共意識影響，國際格局應會更為開闊。他認為，新政府對台關係可能採取較為開放的態度。

國防部長普拉伯沃現為候任總統，今年10月將接任印尼總統佐科威（Joko Widodo）的職位。

也有學生問及，曾涉及1998年排華暴動的普拉伯沃上任後，印尼會不會再出現排華事件。對此，陳忠認為機率很低，他說，印尼歷經蘇哈托極權統治後，已數次透過民主選舉轉移政權，民主政體趨向成熟，因此基於現在的政治環境，不太可能發生大規模的排華事件。

另外，有多名學生對印尼房地產感興趣。來自越南、首次到印尼的高師大校友畢麗珍說，因在越南有投資房地產而想了解印尼房市。她告訴中央社，印尼首都雅加達市中心兩房一廳的公寓約新台幣800萬元，比越南或台灣的大都市市中心便宜很多，因此有興趣投資。

畢麗珍也對印尼城市發展進步印象深刻，她說：「聽親友說，雅加達沒什麼好玩，但來了之後才發現，跟他們講的完全不一樣。印尼高樓林立，商場也很不錯，比我想像中的還要發展（進步）。」

另一名學生王韞璇也是首次到印尼，她原本以為印尼高樓大廈較少，但此行完全顛覆她過去對印尼的想像。她舉例，印尼有很多購物中心，市區交通也比她想像中的更有秩序。

任職於菲律賓語言學校的王韞璇也觀察到，住在市區的印尼人，英文程度普遍不錯，基本英文溝通幾乎沒問題，讓她大開眼界。

印尼 新南向 東南亞

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