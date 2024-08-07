全家騎水上摩托車遊玩 47歲女被親生女兒撞死

法國發生一起家庭悲劇，有一家人到大西洋沿岸的阿卡雄灣（Arcachon Bay）乘坐水上摩托車，47歲的女子被雙胞胎女兒駕駛的摩托車撞擊，導致女子頭部重創不治死亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在上週日（4日），當天47歲的女子和伴侶、雙胞胎女兒到阿卡雄灣遊玩，一家人在指導員監督下駕駛水上摩托車。當天女子和伴侶乘坐一台水上摩托車，16歲的女兒則駕駛另一台，女兒在駕駛過程中不小心撞上媽媽的水上摩托車，雖然趕緊送醫治療，女子仍因頭部傷勢過重不治身亡，其他人則分別受到驚嚇與輕傷。

這起事件引發了民眾對水上摩托車安全問題的關注。2022年法國水上摩托車冠軍賽冠軍梅松納夫（Sammy Maysonnave）接受《西南報》（Sud Ouest）採訪表示，應該強制要求騎乘水上摩托車的駕駛佩戴安全帽，而且應給予更仔細的訓練，甚至要求駕駛考照。

在法國騎水上摩托車，駕駛除非是在合格教練的監督下才能騎乘，否則必須年滿16歲並持有船舶駕照才能使用。除此之外，由於噪音、污染等環境因素影響，今年夏天，阿卡雄和萊格卡弗爾雷（Lège-Cap-Ferret）等法國度假勝地禁止私人水上摩托車，只有獲得當地認證的租賃公司，才能營運水上摩托車。

目前當地法規「建議」騎乘者佩戴安全帽，但並非強制要求。不過，今年法國增設一項規定，要求騎乘者穿著至少2公釐厚的潛水衣，以保護內臟不受傷，梅松納夫認為「這是個好的開始，但規定應該更嚴格」。