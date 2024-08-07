快訊

眼鏡男爬進冷藏櫃自標價「萬元」 狂扭畫面曝光好市多震怒

台股5日出現史詩級重挫 但違約交割金額令人驚奇

星宇航空申請上市 證交所通過了

全家騎水上摩托車遊玩 47歲女被親生女兒撞死

聯合新聞網／ 綜合報導
目前法國當地法規並沒有嚴格要求水上摩托車駕駛佩戴安全帽。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
目前法國當地法規並沒有嚴格要求水上摩托車駕駛佩戴安全帽。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

法國發生一起家庭悲劇，有一家人到大西洋沿岸的阿卡雄灣（Arcachon Bay）乘坐水上摩托車，47歲的女子被雙胞胎女兒駕駛的摩托車撞擊，導致女子頭部重創不治死亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在上週日（4日），當天47歲的女子和伴侶、雙胞胎女兒到阿卡雄灣遊玩，一家人在指導員監督下駕駛水上摩托車。當天女子和伴侶乘坐一台水上摩托車，16歲的女兒則駕駛另一台，女兒在駕駛過程中不小心撞上媽媽的水上摩托車，雖然趕緊送醫治療，女子仍因頭部傷勢過重不治身亡，其他人則分別受到驚嚇與輕傷。

這起事件引發了民眾對水上摩托車安全問題的關注。2022年法國水上摩托車冠軍賽冠軍梅松納夫（Sammy Maysonnave）接受《西南報》（Sud Ouest）採訪表示，應該強制要求騎乘水上摩托車的駕駛佩戴安全帽，而且應給予更仔細的訓練，甚至要求駕駛考照。

在法國騎水上摩托車，駕駛除非是在合格教練的監督下才能騎乘，否則必須年滿16歲並持有船舶駕照才能使用。除此之外，由於噪音、污染等環境因素影響，今年夏天，阿卡雄和萊格卡弗爾雷（Lège-Cap-Ferret）等法國度假勝地禁止私人水上摩托車，只有獲得當地認證的租賃公司，才能營運水上摩托車。

目前當地法規「建議」騎乘者佩戴安全帽，但並非強制要求。不過，今年法國增設一項規定，要求騎乘者穿著至少2公釐厚的潛水衣，以保護內臟不受傷，梅松納夫認為「這是個好的開始，但規定應該更嚴格」。

法國

延伸閱讀

女稱遭丈夫綁在樹上餓死 真相曝光：自導自演根本沒老公

愛美染髮反引發特殊反應 男子整顆頭腫得像氣球

AI牙醫登場！3D掃描技術取代X光 牙冠手術只需15分鐘

「輪到妳媽媽了」想安慰喪母老師 7歲當年卡片這樣寫真夠糗

相關新聞

7旬老父驟逝…兒回老家才知爸不再下田、身材消瘦 見「家中一幕」心碎

「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，孝順不能等，不要等到和親人天人永隔才後悔。日本一位男子住在東京，只能透過電話、網路和遠方老家的父親聯繫。在老父驟逝後，男子回到老家…

全家騎水上摩托車遊玩 47歲女被親生女兒撞死

法國發生一起家庭悲劇，一家人到大西洋沿岸的阿卡雄灣（Arcachon Bay）乘坐水上摩托車。47歲的女子被雙胞胎女兒駕駛的摩托車撞擊，導致女子頭部重創不治死亡。

白牌車接送外國遊客赴煙火大會 35歲台男日本靜岡攬客被捕

日本靜岡縣熱海市於5日逮捕一名30多歲的台籍男子，因其涉嫌在熱海海上花火大會的會場實施非法的攬客行為而被逮捕。

山谷裡的百合花：彭蒙惠98歲逝世，英語教學和音樂天韻的人生

「彭蒙惠脂粉不施，服飾整潔大方，金黃的短髮覆在額前，耳畔常戴著一付扣絆耳環，其色澤隨著衣服的顏色，千變萬化，她是忙碌的、精力充沛的、愉快的人，她熱愛台灣，也熱愛生命。」——1977年4月27日，〈熱愛台灣的彭蒙惠〉

德國河濱飯店突倒塌釀1死8傷 鄰近建築也受損撤離31名住戶

德國警方今天表示，摩賽河（Moselle River）沿岸一家飯店夜間部分建物倒塌，造成1人死亡，8人受困，部分人傷勢嚴...

連5天打詐騙電話…2台男詐日本8旬婦 假扮警察得手178萬元金條

2名台灣籍男子在日本假扮警察，對一名高齡80多歲老婦人電話詐騙，謊稱有逮捕令，成功騙取對方價值約800萬日圓（約新台幣1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。