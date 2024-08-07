說中文光頭男搶大阪珠寶店 刺傷店員關西機場被逮
日本大阪市中央區心齋橋筋商店街今天發生搶案，一間老字號珠寶店的男店員，被一名說中文的光頭男子持刀刺傷，搶走一支昂貴手錶。凶嫌隨後在關西國際機場被以強盜殺人未遂罪名緊急逮捕。
日本電視台報導，事件發生在當地時間下午1時30分許，位於心齋橋筋商店街的珠寶店TOKIOKA通報警方，表示「店裡有人倒下」。
警方表示，一名說中文的光頭男子在店內談生意時，突然拿出刀子指著店員，搶走一支市價約6280萬日圓（約新台幣1393萬元）的手錶。
另一名30多歲男性職員上前試圖阻止，被光頭男子刺中腹部，重傷送醫，情況危急。
光頭男子攜帶凶刀逃跑，但是在下午4時30分左右，於關西國際機場被警方以強盜殺人未遂罪名逮捕。調查相關人士表示，男子被捕時正準備購買機票。
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