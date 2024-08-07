7旬老父驟逝…兒回老家才知爸不再下田、身材消瘦 見「家中一幕」心碎

「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，不要等到和親人天人永隔才後悔。日本一位男子住在東京，只能透過電話、網路和遠方老家的父親聯繫。在老父驟逝後，男子回到老家，才發現原先樂於種地的父親不再下田，吃著超市買來的食物過活，只有「房間一隅」飄著淡淡的香氣，令他心碎不已。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，這名40多歲的男子，母親在5年前去世後，逾70歲的父親便獨自住在遙遠的老家。男子就讀東京的一所大學，畢業後留在東京就業，目前和妻子、2個孩子住在公寓裡。男子的弟弟則留在家鄉，和妻子的家人住在一起，「站在需要關照妻子老家的立場上，拜託他照顧父親也很不好意思；因此，我盡量和父親保持電話聯絡，並透過網路聯繫，但我也忙於工作，沒辦法頻繁聯絡他」。

男子的老家有在耕作農地，雖然父親以前是上班族，但偶爾也會下田工作、做家事，「我認為家裡種的蔬菜，得以過著自給自足的健康生活」。他的母親在世時，總會將蔬菜洗得像要販售一樣乾淨，並連同孩子們喜歡的糖果一起寄給男子。男子回憶「爸爸會將沾滿泥的蔬菜用報紙緊緊的包起來，但妻子並不喜歡這些菜，總會抱怨蔬菜分量太多，而且還會長蟲、把房子弄髒」，他只好以「即使收到了，也沒有時間做飯」為由，拒絕父親的善意，聽到電話中父親難掩失望的語氣，男子也感到無奈且抱歉。

某一天，當男子正忙於工作時，接到了弟弟傳來的噩耗：「父親好像是騎自行車暈倒了，心肌梗塞」。儘管立刻被送往急診，但遺憾的是父親就此逝世。勉強看到爸爸「最後一面」的男子，對久沒見面的父親感到訝異，「我很驚訝他變得這麼瘦，父親並不肥胖，但他在田裡幹活鍛鍊出的肌肉已不復存在」。

隨後，男子久違的回到老家，才發現自己引以為傲的田地變得荒蕪、長滿雜草，儲物棚也已經倒塌，農具被雨淋生鏽，「當我問弟弟『爸什麼時候開始這樣的？』時，他卻說不知道，弟弟表示，爸爸有時會請自己吃飯，但總是在餐廳，並且用餐完就會趕回家」，據說母親去世後，弟弟一家也拒絕了父親的愛心蔬菜。

男子表示，「父親每個月領取約15萬日元（約新台幣3.3萬元）的養老金，我還以為他可以毫無顧慮的過日子，因為他有積蓄、有房、還有農場」。男子走進父親的房間，發現還算整潔，不過冰箱裡沒有食物，泡麵和大麥茶裝在超市袋子、直接放在廚房地上，飲食生活的偏差一目了然，「看來他已經很久沒有種蔬菜了」。不過在母親牌位所在的祭壇上，擺著一個又大又多汁的桃子，「桃子是我媽媽最喜歡的食物，只有那裡飄散著香味」。