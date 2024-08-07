德國河濱飯店突倒塌釀1死8傷 鄰近建築也受損撤離31名住戶
德國警方今天表示，摩賽河（Moselle River）沿岸一家飯店夜間部分建物倒塌，造成1人死亡，8人受困，部分人傷勢嚴重。
路透社報導，警方在聲明中表示，已找到遺體所在位置，但尚未救出來。並補充說，他們已經與一些仍受困的人取得聯繫。
聲明中寫道：「由於建築損壞，這是一項艱鉅的行動。」並補充說，只有緊急救援人員才能極為謹慎地進入克勒夫鎮（Kroev）的這座建築。
西南廣播公司（SWR）分享的圖片顯示，這棟建築的山牆屋頂向後傾斜，一樓部分嚴重受損。
調查人員認為，6日當地晚上11時左右樓上塌陷時，建築內有14人，其中5人成功逃脫，沒有受傷。
警方表示，為了自身安全，31名鄰居也已從鄰近受損建築的家中撤離。
摩賽地區以風景如畫的城鎮，以及陡峭河岸上的葡萄園吸引遊客遊玩。
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