白牌車接送外國遊客赴煙火大會 35歲台男日本靜岡攬客被捕

日本靜岡縣熱海市於5日逮捕一名30多歲的台籍男子，因其涉嫌在熱海海上花火大會的會場實施非法的攬客行為而被逮捕。

根據日本媒體報導，35歲男子因涉嫌違反《道路運輸法》而被逮捕，該男是住在東京都江戶川區的台灣籍上班族。當地警方稱，男子5日於熱海市在未經警方同意的情況下將住宿設施內約10名外國遊客送到熱海海上煙花大會會場，涉嫌進行所謂的「白牌車行為」（白牌車意指白底黑字車牌之自用車，依規定不得像計程車一樣巡迴攬客或排班候客）。

從住宿設施到煙花大會會場大約車程5分鐘左右，根據搜查相關人員的說法，費用是1萬日元（約台幣2000元）左右。

靜岡縣警察表示，目前正在仔細調查其他相關犯罪情事。