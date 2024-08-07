連5天打詐騙電話…2台男詐日本8旬婦 假扮警察得手178萬元金條
2名台灣籍男子在日本假扮警察，對一名高齡80多歲老婦人電話詐騙，謊稱有逮捕令，成功騙取對方價值約800萬日圓（約新台幣178萬元）的金條，遭到日本警方逮捕。
朝日電視台報導，出身台灣的25歲楊姓男子和24歲李姓男子，7月涉嫌對家住東京都練馬區的一名80多歲老婦人行騙，得手市值約800萬日圓的金條。
根據日本警視廳，兩人假扮成警察，連續5天對老婦人打詐騙電話，稱對方「涉嫌詐欺，已經對妳發出了逮捕令，如果要洗清嫌疑，需要預存現金。如果不方便拿現金，用金條也可以，準備好之後放在玄關」，誘騙受害者準備金條。
兩人再指使一名同樣來自台灣的女子前往老婦家取回金條，將金條交給在附近公園等候的李姓男子，隨後搭乘楊姓男子駕駛的車輛逃跑。警視廳並未透露兩人是否認罪。
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