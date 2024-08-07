越南催婚壓力大 女性租男友情況激增

在越南社會的催婚壓力下，部分年輕男女開始透過「租賃情人」應付家人對感情狀態的關切。越南網路上有一些租賃男女朋友的平台，而過去幾個月女性租男友的情況激增。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，租賃情人在越南愈來愈普遍，每到春節等重要節日市場就會湧現需求，客戶使用這項服務來緩和長期被父母催婚的家庭緊張關係，並讓個人專注在自己的生活和工作目標上。

30歲的明書（Minh Thu）已經5年沒有談戀愛，2024年農曆大年初三她就花幾百萬越南盾（100萬越南盾約新台幣1300元）租一名大她5歲的男友回家見父母。

明書表示，假男友去她家那天，幫她媽媽準備飯菜、洗碗，還和親戚們聊天。「很久沒有見到我父母這麼高興和自豪，接著到處向鄰居炫耀」。為了取信父母，她與租來的男友還提早一週見面演練。

在越南的各種社交平台上，現在有數十個關於租男友、女友的社群，吸引數萬至數十萬成員參與。一名負責人表示，這個模式十多年前就存在，過去一年中突然變得流行，且大多數是男性在尋找租女友的服務。

這名負責人觀察，但在過去幾個月，租男友約會、見家長的女性人數激增。

33歲、從未戀愛過的慶玉（Khanh Ngoc）最近租了一名小她4歲、外表英俊的男友回家見父母。過去一年裡，慶玉為了躲避父母與親戚催婚選擇外出租房，減少回家次數。每次她回家探望父母，家中氣氛總是非常緊張。父母甚至不再關心她或與她交談。

她回憶，第一次帶著租來的男友回家，父母準備豐盛的飯菜，對方也很幽默，會營造愉快的氣氛，父母對他非常滿意，慶玉表示，自從有了假男友後，她的家庭關係也有所改善。

心理學家黎氏明花（Le Thi Minh Hoa）指出，現在許多年輕人，特別是女性傾向晚婚，因為她們希望在成家前專注於事業、實現經濟獨立。有些人擔心在經濟還不穩定時結婚無法保障生活品質，甚至影響子女教育。

調查數據顯示，越南人初婚年齡在過去幾十年裡持續上升。2022年，城市居民的平均初婚年齡為29.8歲。計畫性晚婚以及未找到合適對象被認為是導致越南單身比率從2004年的6.2%上升到2019年的10.1%的一個原因。

黎氏明花提醒，女性在使用租男友的服務時應保持謹慎，避免被利用或遭勒索。她建議選擇商譽良好的服務公司，並簽訂合約，明確禁止發展戀愛關係，禁止性騷擾行為等條款，以保障自身安全。

越南新聞與傳播學院講師阮清娥（Nguyen ThanhNga）表示，與租賃對象約會或見家長可能有助於結識朋友，避免來自父母的催婚壓力，特別是對於那些仍不敢公開性向的LGBT年輕族群。

阮清娥強調，不過租賃情人的行為一旦被揭穿，家庭可能會受到嚴重傷害，導致矛盾，甚至失去信任。此外，租賃情人的行為存在許多風險，越南尚無法律保障，需格外謹慎。

26歲的秋垂（Thu Thuy）自從帶了假男友回家後，在長期說謊下身心俱疲。每天都要面對父母對假男友的詢問，並想理由來逃避，這讓她生活在不安當中。

秋垂坦言，為欺騙父母感到後悔，無法想像若父母發現真相會有多麼傷心，「我會減少工作，並努力在今年找到真正的男友」。