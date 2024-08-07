美婦遭丈夫拴樹上40天等死？案情大逆轉 認了自導自演

印度近期發生離奇事件，一名50歲美國籍女子被發現鍊在樹上等死，骨瘦如材且滿身泥濘，宣稱丈夫將她綑綁在此，足足40天沒有進食。然而時隔多日案情出現大逆轉，她改口向警方坦承，全程是自導自演，且沒有結婚，先前的陳述可能是因為出現幻覺。

紐約郵報、BBC報導，50歲美國籍婦女拉莉塔（Lalita Kayi）7月底被發現鍊在西部馬哈拉施特拉邦叢林內的一顆樹上等死，她獲救當下虛弱至極，甚至無法說話，因此透過手寫紙條控訴丈夫用鐵鍊把她拴在樹上，已40天沒吃沒喝，但也坦言自己罹患「極端精神疾病」。

該事件震驚全印度，甚至警方還成立專案小組進行調查。時隔多日案情出現逆轉，在精神科醫院接受治療多日的拉莉塔向警方坦承，自己並未結婚，因為簽證快要到期感到苦惱，且身上的錢也快用光，所以買了鎖與鍊子，把自己綁在樹上，拉莉塔先前的陳述可能是因為出現幻覺。

拉莉塔所在的精神病院院方透露，她的狀況正在好轉，會吃、會走、會運動，也有聯繫上她的家人。拉莉塔至今未對外發聲明，美國大使館也以隱私權為由拒絕置評。