快訊

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

台股暴力反彈 創歷史收盤最高漲點 上揚794點收21,295點

美婦遭丈夫拴樹上40天等死？案情大逆轉 認了自導自演

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一名50歲美國籍女子日前被發現鍊在印度樹上等死，她宣稱是丈夫下得手。取自X
一名50歲美國籍女子日前被發現鍊在印度樹上等死，她宣稱是丈夫下得手。取自X

印度近期發生離奇事件，一名50歲美國籍女子被發現鍊在樹上等死，骨瘦如材且滿身泥濘，宣稱丈夫將她綑綁在此，足足40天沒有進食。然而時隔多日案情出現大逆轉，她改口向警方坦承，全程是自導自演，且沒有結婚，先前的陳述可能是因為出現幻覺。

紐約郵報、BBC報導，50歲美國籍婦女拉莉塔（Lalita Kayi）7月底被發現鍊在西部馬哈拉施特拉邦叢林內的一顆樹上等死，她獲救當下虛弱至極，甚至無法說話，因此透過手寫紙條控訴丈夫用鐵鍊把她拴在樹上，已40天沒吃沒喝，但也坦言自己罹患「極端精神疾病」。

該事件震驚全印度，甚至警方還成立專案小組進行調查。時隔多日案情出現逆轉，在精神科醫院接受治療多日的拉莉塔向警方坦承，自己並未結婚，因為簽證快要到期感到苦惱，且身上的錢也快用光，所以買了鎖與鍊子，把自己綁在樹上，拉莉塔先前的陳述可能是因為出現幻覺。

拉莉塔所在的精神病院院方透露，她的狀況正在好轉，會吃、會走、會運動，也有聯繫上她的家人。拉莉塔至今未對外發聲明，美國大使館也以隱私權為由拒絕置評。

未料該女子改口認了，全案是自導自演，且沒有結婚。取自X
未料該女子改口認了，全案是自導自演，且沒有結婚。取自X

印度 結婚 美國

延伸閱讀

宏碁筆電於印度最大電商平台獲銷售雙冠王

印度ETF抗跌 定期定額優選

對孟加拉又愛又恨 總理哈希納遭推翻、印度難出手平息動盪

台印聯姻椰奶派對樂翻天 狗學校校長飛印度參加女兒婚禮大開眼界

相關新聞

美婦遭丈夫拴樹上40天等死？案情大逆轉 認了自導自演

印度近期發生離奇事件，一名50歲美國籍女子被發現鍊在樹上等死，骨瘦如材且滿身泥濘，宣稱丈夫將她綑綁在此，足足40天沒有進...

西班牙環保人士向富人抗議 梅西小島豪宅遭噴漆

阿根廷足球巨星梅西名下一棟位於西班牙度假小島伊維薩（Ibiza）的豪宅今天遭環保人士噴漆，引來阿根廷總統米雷伊的怒火，他...

世衛：巴黎奧運40餘選手確診COVID-19 凸顯疫情升溫

世界衛生組織（WHO）今天表示，截至目前本屆巴黎奧運已有40多名運動員確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），...

解開金字塔之謎？ 研究：靠液壓建造

埃及著名的金字塔聳立於沙漠之上，長年來科學家都在思考古代埃及人到底是如何建造出如此宏偉的建築物？日前，工程師與地質學家提出最新理論，是當時的氣候條件能提供充足的降水，儲水就能以類似液壓機的方式，將沉重的石頭舉起來。

耍大牌？小威廉絲稱一家人遭拒用餐 飯店餐廳解釋「真的預訂一空」

美國退役女子網球名將小威廉絲（Serena Williams）在2024巴黎奧運開幕典禮擔任火炬手，卻於5日晚間上網點名...

相隔15年舊地重遊…驚現冰河融化速度 英國工程師一看合照「我哭了」

一位英國遊客日前上網貼出他跟妻子赴瑞士阿爾卑斯山脈，在同一地點所拍下相隔將近整整15年的「驚人」照片。在這組照片中，可清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。