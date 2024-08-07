聽新聞
test
0:00 / 0:00
西班牙環保人士向富人抗議 梅西小島豪宅遭噴漆
阿根廷足球巨星梅西名下一棟位於西班牙度假小島伊維薩（Ibiza）的豪宅今天遭環保人士噴漆，引來阿根廷總統米雷伊的怒火，他要求西班牙政府保護境內阿根廷人的安全。
法新社報導，西班牙環保組織「未來蔬菜」（Futuro Vegetal）倡議人士發布影片，內容為兩名成員站在一棟房屋前，手裡的布條寫著「拯救地球—吃掉富人—廢除警察」。這棟房子距離伊維薩西部海岸的卡拉塔里達（Cala Tarida）海灣不遠。
隨後他們在房屋白色外牆上用紅色和黑色顏料噴漆。
「未來蔬菜」在聲明中說，他們想藉由針對這棟豪宅來凸顯「富人對氣候危機的責任」；他們指稱這棟房子是「非法建築」。
「未來蔬菜」引述非政府組織「樂施會」（Oxfam）2023年的報告，內容指出，2019年，全球最富有的1%人口產生的碳排放量與全球最貧窮的2/3人口相同。他們還說，最脆弱的社群才是承受氣候危機「最糟後果」的人。
米雷伊（Javier Milei）在社群平台X上憤怒批評「共產主義者想藉著謀殺富人和廢除警察來解決氣候變遷」。
他補充說，「我與梅西（Lionel Messi）一家站在一起面對這起懦弱、瘋狂的事件」，並要求西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）政府保障境內阿根廷公民的人身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言