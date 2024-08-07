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解開金字塔之謎？ 研究：靠液壓建造

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
法國研究團隊提出最新理論，認為古埃及人可能是用水壓來建造金字塔。（Photo by Hajor on WikiCommons）
法國研究團隊提出最新理論，認為古埃及人可能是用水壓來建造金字塔。（Photo by Hajor on WikiCommons）

埃及著名的金字塔聳立於沙漠之上，長年來科學家都在思考古代埃及人到底是如何建造出如此宏偉的建築物？日前，工程師與地質學家提出最新理論，是當時的氣候條件能提供充足的降水，儲水就能以類似液壓機的方式，將沉重的石頭舉起來。

液壓建造金字塔

埃及金字塔主要流行於埃及古王國時期距今4600年，至今仍是最大的建築群之一，成為古埃及文明最有影響力和持久的象徵之一。然而，金字塔的建造方法沒有任何文獻記載，科學家也有各式各樣的推測，如槓桿舉起石塊、斜坡堆動石塊等。

其中，古埃及人於公元前27世紀為法老王左塞爾建造金字塔，是當時最高的建築，但法國研究團隊提出最新理論，認為古埃及人可能是用水壓來建造金字塔。

CNN》報導，科學家最新的研究結合當時的氣候數據推測，在金字塔建造的古王國與中王國時代，撒哈拉沙漠的降雨量可能更規律，甚至有溪水流經，使得當時民眾更可以建造溝渠、水壩等裝置，並舉起重達300公斤的石塊。

古埃及水量充沛

劍橋大學地質考古學家班伯里指出，「現在普遍認為古王國時期的雨量充沛，尤其是在建造金字塔的時期，」更有研究發現古王國鳥類的飲食中，涵蓋了青蛙等濕地生物，意味著當時水量充沛，一旦有足夠的水源，就能建造出類似液壓機的系統。

埃及考古學家傑弗里斯表示，雖然這個理論是一個巧妙的解決方案，但許多學家仍抱有疑慮，仍認為古埃及人是使用坡道和運輸設備建造金字塔。

【更多精采內容，詳見

埃及 考古 金字塔

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