世衛：巴黎奧運40餘選手確診COVID-19 凸顯疫情升溫

中央社／ 日內瓦6日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，截至目前本屆巴黎奧運已有40多名運動員確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），凸顯全球疫情出現新一波升溫。

法新社報導，世衛指出，COVID-19病毒SARS-CoV-2仍持續傳播，因此各國有必要提高自身應對機制的機敏度。

巴黎奧運已有幾位知名選手染疫，包括英國泳將比提（Adam Peaty）在奪下男子100公尺蛙式銀牌隔天確診，他的團隊說他比賽時已感到身體不適；還有澳洲泳隊奪牌希望、女子1500公尺自由式選手帕利斯特（Lani Pallister），她因生病退賽。

世衛的流行病和大流行準備和預防（epidemic andpandemic preparedness and prevention）部門主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在一場記者會上表示，來自84個國家的數據顯示，SARS-CoV-2病毒確診率「已持續數週攀升」。

她進一步指出，廢水監測結果暗示，這支病毒目前流行程度是通報值的「2至20倍」。廢水監測通常可看出2至3週後的確診數。

范科霍芙說，呼吸道病毒傾向在較冷月份較為流行，因此目前高度流行並非典型情況。「近幾個月，許多國家無論處於哪個季節都出現COVID-19病例大增，包括在（本屆）奧運。」

她表示，巴黎已有至少40名選手染疫並不令人意外，「因為...在其他國家，病毒正以猖獗形勢傳播」。

范科霍芙提醒，目前發展值得注意，因為這顯示COVID-19病毒「持續演進和改變，使得我們全都有面臨可能更嚴重病毒的風險。這樣的病毒或許能躲過我們的檢驗及/或我們的醫學干預，包括疫苗接種」。

巴黎奧運 病毒 確診

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