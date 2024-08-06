印尼穆斯林網友批跨性別選美 警介入調查是否獲許可

印尼雅加達一間飯店4日舉行跨性別選美比賽，由來自亞齊省的參賽者拿下后冠。比賽影片被傳到社群媒體後，被數百名穆斯林網友批評，引發討論。雅加達警方今天表示將介入調查，了解該選美活動是否獲得許可。

雅加達中區一間飯店4日舉行名為「2024年美麗之星」的跨性別選美比賽，來自各個省市的跨性別佳麗爭奇鬥豔，最後由來自亞齊省（Aceh）的參賽者拿下后冠。

社群媒體上流傳的比賽影片顯示，多名身上披著城市名稱布條的選美佳麗，穿著華麗服飾在舞台上來回走台步，背景則傳出掌聲及歡呼聲。

比賽影片引發數百名印尼穆斯林網友留言批評。有網友寫道：「亞齊是座虔誠的城市，為什麼會變成這樣？」、「我們國家大多是穆斯林，為何舉行這樣的活動？」、「作為亞齊人，我不願承認她是我們的一份子」。

在印尼，除了嚴格實行伊斯蘭律法的亞齊省，同性戀在其他地區並不違法，但印尼的LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒）群體仍長期面對來自社會及各方的歧視。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）今天報導，雅加達中區警察局長蘇沙尤（Susatyo Purnomo Condro）表示，該活動是在沒有獲得許可下舉行，目前正進行調查。

他說，將調查舉辦選美比賽的飯店，「並與市府糾察部隊（Satpol PP）合作，對飯店進行稽查並展開調查」。

報導指出，跨性別在印尼並非犯罪行為，但跨性別者面臨來自法律和社會的極大挑戰，因法律不承認其身份而影響他們在社會上的各種權利。

針對警方調查跨性別選美比賽，印尼同志人權組織GAYa NUSANTARA創辦人温忠孝（Dédé Oetomo）向中央社表示，飯店作為公共場域，舉行活動通常不需向警方報告。

他認為，警方調查這場跨性別選美比賽，是因社群媒體上的大量討論及跨性別恐懼症（transphobia），並說：「其他類似的跨性別選美比賽也曾舉行過，但警方卻沒有介入。」