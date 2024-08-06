東電訂8月7日排放年度第4波核處理水 估25日完成

座落於廣島和平公園內的「韓國人原爆犧牲者慰靈碑」，是1970年落成、1999年才移進公園內部的慰靈碑。這座慰靈碑是由南韓派韓僑團體「在日本大韓民國居留民團廣島縣本部」有志之士集資興建而成，紀念在日本殖民統治朝鮮半島期間、從朝鮮半島移居廣島後遭核武奪去性命的同胞們。

2024-08-06 16:08