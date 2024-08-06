貨櫃藏毒品 希臘查獲價值約3600萬元古柯鹼
希臘海巡單位表示，當局沒收價值超過100萬歐元（約新台幣3629萬元）的古柯鹼。這些毒品之前被藏在裝載香蕉的貨櫃裡。
路透社報導，根據希臘海巡單位的聲明，在美國駐雅典大使館的國土安全局調查處（Homeland SecurityInvestigations）團隊幫助下，執法人員昨天在彼里夫斯港（Piraeus port）一艘貨船內查獲這些毒品。
希臘當局發現大約35公斤的古柯鹼被分裝成30包，藏在貨櫃的冷藏系統中，而這個貨櫃當時裝滿來自南美洲國家厄瓜多的香蕉。
南美洲的古柯鹼產量過去10年急遽增加，而歐洲在巴爾幹半島毒販的運作之下，變成全球最大古柯鹼市場。
希臘當局今年5月表示，他們破獲一個用貨櫃從拉丁美洲走私古柯鹼到歐洲的跨國犯罪集團。過了幾天之後，執法人員又於另一艘在彼里夫斯港受檢的船隻上，查獲逾109公斤的古柯鹼藏在裝著冷凍魷魚的貨櫃中。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言