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貨櫃藏毒品 希臘查獲價值約3600萬元古柯鹼

中央社／ 雅典6日綜合外電報導

希臘海巡單位表示，當局沒收價值超過100萬歐元（約新台幣3629萬元）的古柯鹼。這些毒品之前被藏在裝載香蕉的貨櫃裡。

路透社報導，根據希臘海巡單位的聲明，在美國駐雅典大使館的國土安全局調查處（Homeland SecurityInvestigations）團隊幫助下，執法人員昨天在彼里夫斯港（Piraeus port）一艘貨船內查獲這些毒品。

希臘當局發現大約35公斤的古柯鹼被分裝成30包，藏在貨櫃的冷藏系統中，而這個貨櫃當時裝滿來自南美洲國家厄瓜多的香蕉。

南美洲的古柯鹼產量過去10年急遽增加，而歐洲在巴爾幹半島毒販的運作之下，變成全球最大古柯鹼市場。

希臘當局今年5月表示，他們破獲一個用貨櫃從拉丁美洲走私古柯鹼到歐洲的跨國犯罪集團。過了幾天之後，執法人員又於另一艘在彼里夫斯港受檢的船隻上，查獲逾109公斤的古柯鹼藏在裝著冷凍魷魚的貨櫃中。

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希臘 毒品 貨櫃

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