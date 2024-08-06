養了五年的愛犬竟被70歲鄰居虐殺 掀開鐵鍋驚見焦屍
南韓媒體《首爾新聞》報導，南韓一名70歲老翁疑似將鄰居飼養的家犬關進鐵鍋焚燒，因而受到警方調查，起初老翁否認罪行，但在經過DNA驗證後，已證實老翁殺害了鄰居B某的寵物犬。
此案件發生在7月27日，飼主在社群發文表示老家的狗好像被鄰居偷去吃了，他表示父母養了五年的狗突然不見，還發現平時相處不和的鄰居家冒著白煙，查看後發現鍋中居然有被燒到焦黑、疑似是狗隻形體的東西。文中也附上照片，鍋中有具被燒到焦黑的物體。而警方趕到時，鍋子已被清空。
鄰居B某的兒子補充加害者的兒子一開始還向警方表示，昨晚看到鄰居的狗死了，所以才拿來放進大鍋中，但詢問詳情時加害者的兒子又說大鍋有裂縫，什麼都放不了，謊稱鍋中的是獐子。
南韓人吃狗肉的習俗已有一千多年歷史，而南韓國會在今年一月9日全面禁止以食用為目的的飼養、繁殖、宰殺犬隻的行為。「禁食狗肉法」規定以食用為目的宰殺犬隻，將被處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約71萬元新台幣）以下罰金；飼養、增殖、流通販賣的將被處以2年以下有期徒刑或2000萬韓元（約47萬元新台幣）以下罰金。該處罰條款將在法案頒布3年之後生效。
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