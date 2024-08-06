日本沖繩海域水溫逾30度 淺灘珊瑚出現白化

日本研究團隊發現沖繩本島部分海域水溫持續超過攝氏30度，造成淺灘珊瑚出現白化，且情況恐怕可與沖繩本島周邊發生嚴重被害的1998年白化相匹敵，將擴大範圍繼續調查。

日本放送協會（NHK）報導，日本琉球大學副教授中村崇等人組成的研究團隊，在沖繩縣沖繩本島北部的本部町進行調查，發現在海流穩定的海中，幾乎所有遍布在淺灘中的珊瑚都發生變白後可能死亡的白化現象。

珊瑚之所以會白化，主要是與珊瑚共生並提供養分的蟲黃藻受到水溫升高等被排出，一般認為只要水溫持續超過30度就會發生白化現象。

研究團隊8月5日在本部3處海域進行調查時，除在海流穩定的海域觀測到高達30.3度水溫，也確認遍布在水深2公尺到4公尺淺灘上的珊瑚發生白化現象。

沖繩周邊今年7月海水溫度，創有分析數值的1982年以來新高紀錄，中村崇說，由於接下來將持續高溫，如果颱風未接近的狀態繼續下去的話，就會升高白化珊瑚的死亡率，令人憂慮珊瑚礁生態系統將失衡。

中村崇擔心這次情況恐怕可與沖繩本島周邊發生嚴重被害的1998年白化相匹敵，接下來將擴大範圍進行調查。