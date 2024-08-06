漫畫《我的英雄學院》完結！《航海王》公布22年前投稿紀念 網驚：原來是他

《我的英雄學院》是日本漫畫家堀越耕平創作英雄題材熱血漫畫。於日本漫畫雜誌《週刊少年Jump》2014年開始連載，共連載了10年銷量破億，也陸續推出動畫、電影、小說和電子遊戲等。而故事在昨（6）日正式迎來完結，官方也釋出最後的紀念影片。

除了讀者們感到不捨，「週刊少年Jump」 36、37 合併號內眾多人氣作者，《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》鈴木祐斗、《航海王》尾田榮一郎、《咒術迴戰》芥見下下、《擅長逃跑的殿下》松井優征、《不死不運》戶塚慶文、《我與機器子》宮崎周平、《烏龍派出所》秋本治等紛紛獻上祝福，感謝堀越耕平為大家帶來精彩作品。

芥見下下表示「如果沒有我英（《我的英雄學院》簡稱），也不會有咒術的開始。恭喜完結。」，《航海王》作者尾田榮一郎也幽默地提到「可以盡情的玩 Pokemon GO 了對吧，連載 10 年辛苦你了堀越君」。

有讀者發現漫畫《航海王》最新1122話扉頁，畫中角色為海軍G-5支部基地長斯摩格，底下尾田老師還附註「22年前愛知縣少年所繪斯摩格的投稿」，意想不到的是，這位少年正是如今已經完成連載的堀越耕平。這是堀越在高中時曾投稿的作品，時光匆匆，當初的少年已經成為超人氣漫畫家，這樣的隱藏彩蛋令讀者感動不已。