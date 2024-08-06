日本好市多上架「台灣1熱門商品」 一票網友認證：配冷飲超棒

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名長住日本的網友分享，近期在好市多看到台灣的「曾拌麵」新上架，直言在國外想念台灣食物可以去買，絕對不踩雷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，近期在日本好市多發現台灣熱門商品「曾拌麵」上架，直呼長年住在外地，想念台灣食物就會買來吃，也不用擔心踩雷。

貼文一出後，不少吃過的網友都大讚好吃，紛紛表示「麵體有嚼勁蠻好吃的，我家都會定期回購」、「滿不錯吃的」、「覺得好吃，但就價格不親民」、「我覺得這超好吃！算是我目前最愛的乾麵了」、「喜歡吃起來麻麻的可以買，好吃」、「這個好吃，曾拌麵配冷飲或冰啤酒，超棒！」。

不過，也有不少網友持相反意見，回應「我吃過一包後就再也沒再吃了」、「買過，但不會煮的，會覺得難吃」、「其實很一般」、「第一口的時候覺得好吃，但一包吃不到一半就覺得太油膩」、「這真的不好吃，一直推不知道在推啥」、「買過一次，覺得蠻雷的」。