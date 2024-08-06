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澳洲北領地與業者簽協議 打造複合設施處理CO2

中央社／ 鹿特丹5日綜合外電報導

荷蘭油氣存儲設備廠商皇家孚寶集團（Vopak）今天表示，他們已與澳洲北領地（NT）州政府簽初步協議，將於當地開發基礎設施中心，以進口、儲存和處理二氧化碳。

路透社報導，皇家孚寶集團在聲明中表示，與北領地州政府簽屬的諒解備忘錄（MOU）規範雙方合作方式，推動開發共同使用的基礎設施，包含在北領地中臂（Middle Arm）的永續發展園區設立一座供二氧化碳進口的碼頭。

北領地州政府計劃以碳捕集、使用與封存（CCUS）技術減少碳排，加快包括氫氣生產在內的低排放工業發展，並在2050年底前實現淨零排放。

州政府在自家官網指出，中臂永用發展園區90%以上的碳排將被捕集、壓縮，運送到附近的地質儲存地層永久儲放。

澳洲 荷蘭

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