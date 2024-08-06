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文化奧運台灣館 邀全球奧運選手共享勝利

中央社／ 台北6日電

2024巴黎奧運邁入第2週，賽事將進入最高潮，巴黎文化奧運也將在10日迎接閉幕演出。文化部表示，9日將舉行WinTogether Glory Night活動，邀全世界奧運選手到台灣館共享勝利。

文化部今天發布新聞稿表示，「所有站上奧運舞台的選手都是勝利者」，為了致敬全世界所有奧運選手在運動場上追求體能及精神的極致，文化奧運台灣館特別邀請全世界選手，在8月9日下午5時到晚間11時，只要憑著官方選手證，就能快速通關，享受特別加場節目，共享最夯的珍奶冰棒及台灣經典飲料。

為了呼應文化奧運台灣館Win Together的精神，現場也將在DJ林貓王、TAI身體劇場、DJ妖嬌、小事製作、妮妃雅與瘋家等音樂及演出中，與各國選手交流。

接連前2日奧運選手奪牌的喜訊，「亞洲貓王」唐嘉鴻也在5日文化奧運開場前獲得體操單槓銅牌，除了全場的「彩蛋」依舊，擔任開場演出的混種亞人也先帶動全場高喊Win Together炒熱氣氛；壓軸的跑跑機器人在演出一開始也先高喊「台灣NO.1」，引起台下熱情回應。

為了突破語言及時間限制，新登場的台北木偶劇團特別減少語言部分，運用更多操偶動作，融合台灣北管特色音樂、廟會文化等，讓觀眾更專注於劇情發展。

偶師吳聲杰說，相較於過去受邀到國外演出，這次「文化奧運是台灣自己的主場」，所以整場表演除了劇名是「福爾摩沙台灣」，口白中不時喊出的台灣，連劇情都描繪出西邊「惡龍」想併吞隔著海峽的東邊美麗島嶼，島民極力抵抗惡龍入侵的故事。

壓軸為首次登台的跑跑機器人，是由電吉他、鋼琴、模組合成器與打擊等組成的實驗性當代獨立樂團。開場就自豪介紹「我們是高雄人，水啦！」的跑跑機器人，在演出中特別融入高雄的文化地景，希望讓世界看見故鄉高雄的美。

文化部表示，文化奧運倒數5天，精彩節目持續進行，歡迎大家至「台灣文化前進巴黎奧運」官網及文化部臉書粉絲專頁，共同關注巴黎奧運選手及文化奧運團隊的精彩表現。

巴黎奧運 文化部

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