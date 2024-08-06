多倫多台灣文化節 探索台灣主要族群語言文化

加拿大年度最大型台灣文化藝術盛宴「台灣文化節」（TAIWANfest），8月23日至25日將在多倫多舉行；今年文化節重點之一是：探索台灣主要族群包括河洛人及客家人的語言文化。

自2001年持續在加拿大舉辦不輟的「台灣文化節」，今年以「講過去的話，過去講的話」為主題，從語言發想，探索台灣與西班牙的關係。

在「希望講堂」環節，清華大學歷史系教授李毓中將主講「大航海時代閩南人的異國求生術」，分享他多年來持續關注西班牙「帝國」17世紀在東亞、菲律賓及台灣擴張勢力的歷史研究心得。

台灣文化節還將推出「龜山島的情話－黃春明特展」，展出鄉土文學大師黃春明新出版作品「撢亮星空的菅芒花」集結的詩與畫。

與此同時，主辦方與美洲台灣客家鄉親聯合會及多倫多台灣客家同鄉會合作推出「打逗趣」，以客家夏令營方式，由台灣客家鄉親作東，邀請各族群背景人士，從演講、電影、畫展、語言、品茗、擂茶及客家點心等面向，共同體驗客家文化。

「希望講堂」演講「從客家看客家」，將由中央通訊社董事、客家公共傳播基金會董事、報導文學作家張典婉，從女性的客家、當代的客家到世界的客家，解讀他人眼中客家女性的虛實印象，帶領觀眾探訪散布全球的當代客家人。

客家歌王羅文裕將帶來「客流感」演唱，呼應台灣文化節今年以母語為核心的主題。

2022年獲台灣金曲獎最佳台語樂團的「百合花」主唱林奕碩，將以「識路不是路-新世代台語歌的誕生」為題發表演講，分享台灣年輕世代對文化源頭的關注。主辦單位表示，這場演講可望串起數個世代的文化記憶，如同「百合花」台語樂團的歌，拉近年輕人與傳統之間的距離。

此外，由加拿大華語音樂節「Jade Music Fest」及台灣文化節共同策畫的「¡晒吶風! 」系列節目，24日傍晚將一連5小時接力推出「百合花」樂團的「¡晒吶風!—不是路」、加拿大音樂人守維（Chynna Lewis）的「¡晒吶風!—藏身之處」、鄭寶欣（Jacqueline Teh）的「¡晒吶風!—甜蜜蜜」，透過結合不同國家、曲風、語言的華語音樂人，推廣華語音樂的多元樣貌，共同促進東西方音樂人長期交流。