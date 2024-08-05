麟洋配奪金衛冕！在法台人齊聚台灣館 嗨唱國旗歌、狂飲金牌

巴黎文化奧運台灣館昨天是喜氣洋洋金牌日，多數觀眾看完麟洋金牌戰，齊聚在台灣館依舊內心澎湃。現場留言板寫著「金牌真爽」、「金牌2.0」，台灣館發放無酒精金牌啤酒共襄盛舉，「麵包車樂團」在安可曲帶領全場齊唱國旗歌。

幾乎讓全世界台灣人關注的奧運「麟洋金牌戰」，也讓在巴黎的台灣人陷入瘋狂。在台灣館的2位吳小姐接受中央社採訪時表示，她們因搶不到入場門票，一位選擇在家看轉播，一位則去酒吧與近70位台灣人一起看轉播，這是臉書社群「巴黎台灣同學會」所自組的活動。

「爆哭啊」是觀賽心得，其中一位談到當聽到轉播在唱國旗歌時ㄧ度哽咽，「雖然不是國歌，但很感動了」。

2位馬來西亞的觀眾美玲與席瑪（Zimah）剛從體育館離開，她們向中央社記者說，在幫馬來西亞代表隊加油時，因為與台灣隊對戰後覺得十分佩服，所以又繼續留下來為「麟洋金牌戰」加油，「現場真的很緊張，雙方比分一直很靠近，但麟洋隊真的是太厲害了」。

一位身披中華奧會會旗的姚先生與在旁的高小姐，是長期追隨李洋和王齊麟的頭號粉絲，他們昨天特別坐飛機從英國飛來巴黎，就為了在體育館現場見證這一刻，當他們接受中央社訪問時，已經幾乎感動到說不出話來。

台灣館在下午5時開門讓觀眾入場，工作人員說，當金牌入手時，全場歡騰齊做波浪舞，台灣館也在昨天表演空檔發放無酒精的金牌啤酒，得來不易的金牌滋味，讓台灣人喝在嘴裡、甜在心裡，而外國人在暢飲之際得知原因後，也頻頻為台灣慶賀，大喊WinTaiwan。

文化奧運台灣館即將進入最後一週表演，昨天節目依舊精彩，開場為DJ團體「混種亞人」帶來的「新世代混種節奏」，將台灣廟宇節慶的聲音取樣重作、透過刷碟、嗩吶吹奏及酷炫視覺設計，將金牌日的高昂氣氛在推到高峰，全場觀眾隨著節奏熱舞，有的還衝到台前搖擺。

中場是林宗範帶領「風中燈牽亡歌團」的「拚，出海」，連演2場的他們，曾是2日壓軸，且在3日即使表演時遇到下雨仍圓滿完成。團隊特別從台灣攜帶重要貴賓「田都元帥」現場坐鎮，祂是戲劇與音樂的守護神，期待對台灣館所在的巴黎土地釋出善意，表示尊重。

牽亡歌在台灣民間信仰是陰陽兩端最後的對話，連接人與人、人與亡者間的重要橋梁，若用當代邏輯解釋，牽亡歌其實是唱給生者而聽的藝術治療。當此傳統殯葬儀式來到巴黎語境後，反而在說一種全人類的生命議題，即如何跟重要的人鄭重道別，放下牽掛，珍惜此生。

「風中燈牽亡歌團」透過劇場表演的形式，讓來自各類信仰的觀眾，都可以在自己所相信的世界裡細細感受。

昨天台灣館的情緒多方轉折，到達節目尾聲，來自台南、身為壓軸的「麵包車樂團」則以吊嘎、短褲、夾腳拖，帶給巴黎6位台灣男子漢的溫柔。

成立15年的「麵包車樂團」有6位成員，在舞台上一字排開面對觀眾，如同他們誠懇實在的歌單。從「青蚵嫂」、「安平追想曲」、「丟丟銅」開始，藉著音樂唱台灣人自己的歷史，無論從台南建城400年出發的「老城門」，或是從台灣女人出發的「媽媽請你也保重」。

然而，在現場最台的歌莫過於「國旗歌」，在「麵包車樂團」的輕快節奏與和聲下，全場歡樂齊唱，國旗、中華奧會會旗、麟洋隊的造勢毛巾都跟著音樂搖擺，再也不用擔心會被要求收起來，團長謝銘祐更是大喊「我們得到金牌啦，爽啦！」

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