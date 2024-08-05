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越南地產航空大亨鄭文決 詐欺操縱股市遭判21年

中央社／ 河內5日專電

歷經兩週審理，昔日越南房地產兼航空業大亨、前FLC集團董事長鄭文決因犯下詐欺挪用他人財產罪、操縱證券市場罪，今天下午遭河內市人民法院判處21年有期徒刑。

越南前鋒報（Tien Phong）今天報導，鄭文決（Trinh Van Quyet）犯下詐欺挪用他人財產罪遭判18年，至於操縱證券市場罪的部分被判3年，合計遭判21年徒刑。

陪審團在宣判時指出，鄭文決在組織犯罪行為中扮演主謀角色。

鄭文決兩名擔任FLC集團總會計師的妹妹包括鄭氏明花（Trinh Thi Minh Hue）、鄭氏翠娥（Trinh ThiThyy Nga）因同樣罪名分別被法院判處14年與8年有期徒刑。另外還有47名被告遭判刑。

鄭文決是越南地產巨頭FLC集團的前董事長，旗下除越竹航空公司（Bamboo Airways）還有多間高級飯店和高爾夫球場。鄭文決被控在2017年至2022年間非法侵占1億4600萬美元（約新台幣48億元）。

根據訴狀，鄭文決成立多家股票交易商，並以數十位家庭成員的人頭名義大量下單購買股票，藉此哄抬股價，並在交易撮合前取消下單。

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