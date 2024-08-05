快訊

奧運體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 台積電ADR重挫4%、輝達暴跌5%

波蘭攝影師用AI將檔案照製成電影 流量破百萬

中央社／ 華沙5日專電

根據波蘭筆記報導，一位攝影師兼科技專家馬理烏什·扎揚克（MariuszZając），運用人工智慧，將1910-1945年華沙的檔案影像著色，並將他們變成電影，該片流量有百萬，也有網友對此類技術是否欺騙觀眾，存有疑問。

這部影片長約兩分鐘，並伴隨著人工智慧生成的音樂，發表在他經營的一個名為歷史色彩（HistoricalColors）的臉書粉專上。該影片已經有超過100多萬次瀏覽。

雖然他的作品將華沙過去歷史生活帶入了影片裡，贏得不少讚譽，但也有人表示此影像不夠真實，也不完整代表當時的華沙。

網友批評他混合了來自不同時代的照片，包括來自猶太區戰時影像。因為華沙和波蘭的猶太人在大屠殺期間幾乎完全被消滅了。

在扎揚克的電影中，可以看出部分猶太人的影像來自德國納粹佔領時期，因為他們戴著大衛之星的臂章，電車上標有大衛之星標誌。

另也有網友們表示，此類技術會被用來欺騙觀眾，讓他們認為他們正在觀看真實的歷史鏡頭。但扎揚克在接受選舉日報（Gazeta Wyborcza）採訪時表示，這項工作不是保持時間和事件一致性的歷史檔案。

他說，採用「華沙之夢」這個標題是因為在夢中，一切都被混淆了，有真實的記憶和不真實的情況。

他也表示，現在他正在製作一部新電影，該電影將使用華沙起義的影象來創造一種無人機飛越城市一樣的效果。

猶太 電影

延伸閱讀

美當花花仙子往下看卻超災難！時尚女神「美腿像是長滿黴菌」看久會不舒服 造型好問號

中共統戰部批涉藏電影 警告勿成獨立文化圈

來真的！狂燒500張票包場給鬼看 道長見證揭鬼廳內互動

奧運網球／中國鄭欽文爆冷擊敗波蘭球后 晉女單決賽

相關新聞

麟洋配奪金衛冕！在法台人齊聚台灣館 嗨唱國旗歌、狂飲金牌

巴黎文化奧運台灣館昨天是喜氣洋洋金牌日，多數觀眾看完麟洋金牌戰，齊聚在台灣館依舊內心澎湃。現場留言板寫著「金牌真爽」、「...

迫於歐盟監管壓力 TikTok Lite撤銷內建獎勵方案

歐盟及中國擁有的熱門短影音平台TikTok今天宣布，迫於歐盟監管機構壓力，將永久移除在法國及西班牙推出的TikTokLi...

柬埔寨啟動爭議性運河計畫 總理：不惜代價完成

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天按鈕啟動頗具爭議、耗資17億美元（約新台幣560億元）的德崇扶南運河計畫，目的...

奧運的未來2／電競也納入奧運 奧委會主席巴赫打什麼算盤？

「這是巨大且難解的拼圖遊戲」，國際奧委會（IOC）主席湯瑪士・巴赫經常這樣描述奧運會。巴黎奧運會將舉行32個大項329個小項的比賽，其中被巴赫稱為「革新的一塊拼圖」的是滑板、霹靂舞、小輪車（BMX）等城市型運動。

義大利遊覽車撞護欄1死20多傷 乘客身分曝光

一輛遊覽車4日在義大利高速公路發生衝撞護欄的嚴重車禍，造成1人死亡，20多人受傷。根據義媒報導，車上載的是中國遊客，但義...

日本酷暑 長者倒斃戶外 JR鐵軌變形停駛 工人忙拿冰塊幫軌道降溫

高溫熱浪近日席捲日本多地，日本氣象廳預報，酷熱天氣4日在多區持續，部分地區可能出現接近40℃高溫。與此同時，日本近日接連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。