波蘭攝影師用AI將檔案照製成電影 流量破百萬

根據波蘭筆記報導，一位攝影師兼科技專家馬理烏什·扎揚克（MariuszZając），運用人工智慧，將1910-1945年華沙的檔案影像著色，並將他們變成電影，該片流量有百萬，也有網友對此類技術是否欺騙觀眾，存有疑問。

這部影片長約兩分鐘，並伴隨著人工智慧生成的音樂，發表在他經營的一個名為歷史色彩（HistoricalColors）的臉書粉專上。該影片已經有超過100多萬次瀏覽。

雖然他的作品將華沙過去歷史生活帶入了影片裡，贏得不少讚譽，但也有人表示此影像不夠真實，也不完整代表當時的華沙。

網友批評他混合了來自不同時代的照片，包括來自猶太區戰時影像。因為華沙和波蘭的猶太人在大屠殺期間幾乎完全被消滅了。

在扎揚克的電影中，可以看出部分猶太人的影像來自德國納粹佔領時期，因為他們戴著大衛之星的臂章，電車上標有大衛之星標誌。

另也有網友們表示，此類技術會被用來欺騙觀眾，讓他們認為他們正在觀看真實的歷史鏡頭。但扎揚克在接受選舉日報（Gazeta Wyborcza）採訪時表示，這項工作不是保持時間和事件一致性的歷史檔案。

他說，採用「華沙之夢」這個標題是因為在夢中，一切都被混淆了，有真實的記憶和不真實的情況。

他也表示，現在他正在製作一部新電影，該電影將使用華沙起義的影象來創造一種無人機飛越城市一樣的效果。