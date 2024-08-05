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菲律賓越南8/9舉行聯合海上演習 史上頭一遭

中央社／ 馬尼拉5日綜合外電報導

菲律賓越南預計9日在馬尼拉灣（Manila Bay）舉行兩國歷來首次聯合海岸防衛演習，共同促進海事合作的承諾。

路透社報導，持續對南海部分海域聲索主權的菲律賓和越南，都曾在南海與中國海警局發生衝突。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今年1月赴越南首都河內（Hanoi）進行國是訪問，並與越南簽署兩項協議，以促進海岸防衛合作並避免在南海發生令人不快的事件。

船身長達90公尺的越南「CSB 8002」號船艦今天駛抵馬尼拉港（port of Manila），將靠港停泊5天。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）官員表示，這艘越南船艦將與菲國83公尺長的近海巡邏艦席蘭號（BRP Gabriela Silang）共同進行演習，聚焦搜救、防火及防爆任務。

菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armando Balilo）指出，「儘管彼此有競爭關係，但（菲律賓和越南）也是西菲律賓海（West Philippine Sea）的主權聲索國，顯示我們能一起合作。」

馬尼拉當局稱其專屬經濟區（EEZ）內的海域為「西菲律賓海」。

菲律賓與越南曾先後向聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）提交文件，主張他們從南海原有200海里專屬經濟海域向外延伸大陸棚的權利應該被承認。

中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權；其他聲索南海部分海域主權的國家包含菲律賓、汶萊、馬來西亞、台灣以及越南。

南海是一條十分關鍵的國際水道。每年通過南海運輸的全球貨物價值3兆美元（新台幣97.8兆元），部分海域據說蘊藏豐富的石油、天然氣以及漁獲資源。

南海 菲律賓 越南

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