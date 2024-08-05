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柬埔寨蓋運河響應一帶一路 越南陷地緣政治憂慮

中央社／ 河內5日專電

柬埔寨今天舉行德崇扶南運河開工典禮，越南對此甚為憂心。分析認為，越南主要擔心包括既有運輸利益遭衝擊、加劇湄公河三角洲生態問題，並忌憚中國帶來的地緣政治影響力。

德崇扶南運河（Funan Techo Canal）斥資17億美元、長達180公里，是中國「一帶一路」倡議計畫之一，施工期預計4年。這項被柬埔寨譽為近年來最重要的基礎建設在今天開工，柬國全國上下特地放了一天有薪假來慶祝。

德崇扶南運河將從柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）東南約1小時車程的湄公河（Mekong）作為起點，流向暹羅灣（Gulf of Thailand）的大海。

柬埔寨去年8月就向湄公河委員會（Mekong RiverCommission）正式發布通知，表示要在湄公河上興建這項計畫。越南官方與媒體隨後多次對這項計畫表示關切，呼籲柬國能分享更多資訊、充分與周邊國家溝通。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（LowyInstitute）網站The Interpreter撰文指出，這條運河將為柬埔寨帶來經濟利益，然而也讓越南憂心忡忡。

首先是這條運河將改變湄公河流量，阻礙水流流往越南湄公河三角洲。這樣一來，不只會加劇越南湄公河三角洲當地長期以來的乾旱與日益嚴重的土壤鹽化問題，對當地農業造成影響，還會衝擊瀕危物種的棲息地。

越南湄公河三角洲面積約4萬平方公里，超過1740萬人在此生活，這裡是越南重要糧倉，生產越南50%的稻米、65%的水產養殖、貢獻了17%的越南國內生產毛額（GDP）。

此外，柬埔寨的德崇扶南運河計畫也激發了越南的地緣政治焦慮，因為這條運河具「雙重用途」潛力，除可促進柬埔寨國內的連結與經濟發展，還可能讓中國在柬埔寨的軍事威懾力獲得提升。

這條運河據說與中國近來在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville）重新修建的雲壤海軍基地（ReamNaval Base）相連，令外界對中國船艦將從暹羅灣進出德崇扶南運河一事提出安全疑慮。

最後有柬埔寨專家認為，越南還擔心既有運輸利益遭分食。柬埔寨目前嚴重依賴越南的港口自中國進口原料並出口成品至美國和西方國家，自越柬水路運輸協議2011年生效後，越柬水路大約運輸了2000萬噸的貨物。

越南官媒越通社（VNA）2022年曾報導，透過越柬水路運輸的貨物每年為越南各家水路運輸企業和裝卸貨物企業帶來約600萬美元收入。因此，一旦柬埔寨開始依靠自己的水路運輸，越南將蒙受經濟損失。

柬埔寨 經濟發展 越南

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